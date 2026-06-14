Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Η τελευταία ευκαιρία επί ξυρού ακμής» αναφέρεται, στο κύριο της θέμα, στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας αφενός ότι η Τουρκία βρίσκεται σε αναδιάταξη στόχου και αφετέρου ότι "οι προθέσεις του Προεδρικού δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας". Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην πιθανολογούμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, σημειώνοντας ότι τα εμπλεκόμενα μέρη λένε ότι έφτασε η ώρα για τερματισμό του πολέμου. Αλλού, η εφημερίδα παραθέτει δήλωση του ειδικού σε θέματα ενέργειας, Χ. Έλληνα, ότι η συνεργασία 3+1 δεν λύνει τα προβλήματα στα ενεργειακά.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Αννίτα – Στέφανος βραβείο επικοινωνίας και πολιτικής αξιοπιστίας», αναφερόμενος στα αποτελέσματα δημοσκόπησης της εφημερίδας. Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι πολίτες εμφανίζονται, σε γενικές ικανοποιημένοι από το εκλογικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να πιστεύουν ότι η Βουλή θα αλλάξει ουσιαστικά τα πράγματα. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στα τρία κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγους, σημειώνοντας ότι στρέφουν το βλέμμα στο 2028. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, ότι δεν ενδιαφέρεται για την ηγεσία της ΔΗΠΑ.

Ο «Φιλελεύθερος» με τίτλο «Τουρκική λίστα ενώπιον ΟΗΕ-ΕΕ» αναφέρει, στο κύριο του θέμα, ότι επιχειρείται διασύνδεση του Κυπριακού με τα ελληνοτουρκικά, ενώ η ηγεσία της ΕΕ βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία με τον ΓΓ του ΟΗΕ. Σε άλλο θέμα κάνει λόγο για τετραπλό κύκλωμα πίσω από λαθρεμπόριο τσιγάρων, με τα κατεχόμενα να αποτελούν εύκολα προσβάσιμη αγορά για λαθρεμπόρους. Ο «Φ» προβάλλει, επίσης, συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου για τις επαφές του στην Κεντρική Ασία, όπου σημειώνει τη σημασία διαφύλαξης των συμφερόντων της Κύπρου και την ανάγκη για συνέχεια και συνέπεια στις επαφές.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Το Κυπριακό μπροστά σε προκλήσεις, διλήμματα, και προσδοκίες», κάνοντας λόγο για διαφορετικές αναγνώσεις για διάλογο, διαπραγμάτευση και επανεκκίνηση των συνομιλιών καθώς και για ανάγκη για καλή προετοιμασία με οδικό χάρτη με σαφή στόχευση. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι τα κονδύλια για τις πυρκαγιές είναι κουρεμένα κατά 50%. Αλλού, η «Χαραυγή» σημειώνει ότι το Σύμφωνο Μετανάστευσης, σύμφωνα με οργανώσεις και Ευρωβουλευτές της Αριστεράς, θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των μεταναστών.

Στο κύριο θέμα της αγγλόγλωσσης εφημερίδας «Sunday Mail», με τίτλο «Εγείρονται ερωτήματα από τις ελπίδες για το Σέγκεν», σημειώνεται ότι Ευρωπαίοι διπλωμάτες από χώρες ενταγμένες στο Σέγκεν που υπηρετούν στη Λευκωσία εξέφρασαν επιφυλάξεις για τις προοπτικές ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σέγκεν. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλεί τους πολίτες να αξιολογήσουν την απόδοση της Κυβέρνησης, μέσω πλατφόρμας για το κυβερνητικό έργο. Αλλού, η εφημερίδα προβάλλει το Pride στην Πολωνία, που συμπληρώνει 25 χρόνια.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Καθημερινή της Κυριακής» προβάλλει, στο κύριο της θέμα, συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τίτλο «Συγκλίσεις, η ‘νέα βάση’ λύσης», σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος απορρίπτει την εποικοδομητική ασάφεια και προτάσσει ως κλειδί τα συμφωνηθέντα, δηλώνοντας συγκρατημένα αισιόδοξος. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στον δρόμο Πάφου-Πόλης, αναφέροντας ότι οι νέες προσφορές έφεραν σε αδιέξοδο το κράτος, προκαλώντας προβληματισμό σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι η ΕΤΕπ υπέγραψε νέα αναπτυξιακά έργα στην Τουρκία, χωρίς καμιά τουρκική υποχώρηση στο Κυπριακό.

Με τίτλο «’Ρήξη’ Έρχιουρμαν-Τουρκίας ενόψει Πενταμερούς», η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Σημερινή της Κυριακής» σημειώνει, το κύριο θέμα της, ότι ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν μιλά με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, για ένα κράτος, χωρίς η Τουρκία να έχει ανακοινώσει υπαναχώρηση πολιτικής από τα δύο κράτη. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε συμπαραγωγές €800 εκ. ευρώ Γαλλίας-Κύπρου μέσω του SAFE. Σε άλλο θέμα, η «Σ» αναφέρεται στη νέα αγορά των ναρκωτικών στην Κύπρο.