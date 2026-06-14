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ΔΙΕΘΝΗ

Αεροσκάφος με αλεξιπτωτιστές συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση στο Μιζούρι - 12 νεκροί

 14.06.2026 - 22:26
Αεροσκάφος με αλεξιπτωτιστές συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση στο Μιζούρι - 12 νεκροί

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του κοντά στο αεροδρόμιο Butler Memorial στο Μιζούρι των ΗΠΑ. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ανάμεσα στα θύματα είναι 11 αλεξιπτωτιστές και ο πιλότος του αεροσκάφους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής κοντά στην πόλη Μπάτλερ, περίπου 105 χιλιόμετρα νότια του Κάνσας Σίτι. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί γύρω στις 11:20 το πρωί τοπική ώρα, όταν αντιμετώπισε πρόβλημα κατά την άνοδο.

Ο Ντένις Τζέικομπς, προσωρινός διευθυντής του αεροδρομίου και επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Μπέιτς, δήλωσε στο CNN ότι το αεροσκάφος δεν κατάφερε να αποκτήσει επαρκές ύψος μετά την απογείωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποίησε απότομη αριστερή στροφή πριν συντριβεί περίπου 300 μέτρα από τον διάδρομο.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος ανήκε στην εταιρεία Skydive Kansas City και εκτελούσε πτήση για μεταφορά αλεξιπτωτιστών πριν από προγραμματισμένο άλμα.

 
Το αεροπλάνο κατέπεσε σε αγροτική έκταση δίπλα στο αεροδρόμιο, ενώ οι Αρχές προχώρησαν προληπτικά σε περιορισμούς της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ενημέρωσης των οικογενειών τους.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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