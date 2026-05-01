Δύο προϊόντα που πρέπει να ξεφορτωθούμε από το μπάνιο για το καλό του εντέρου

ΑρχικήΥγείαΔύο προϊόντα που πρέπει να ξεφορτωθούμε από το μπάνιο για το καλό του εντέρου
 01.05.2026 - 12:14
Αποτελούν δύο από τα πιο δημοφιλή και ευρέως χρησιμοποιούμενα προϊόντα καθημερινής χρήσης, ενώ συχνά επαινούνται για τις προστατευτικές τους ιδιότητες στην υγεία. Η δρ. Karen Zaghiyan, πιστοποιημένη χειρουργός παχέος εντέρου με έδρα το Λος Άντζελες, όμως, φαίνεται να έχει αντίθετη άποψη. Η ειδικός μοιράστηκε με τους 50.000 ακολούθους της στο Instagram ότι αυτά τα δύο φαινομενικά αθώα προϊόντα θα μπορούσαν, στην πραγματικότητα, να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την υγεία του εντέρου, αυξάνοντας ενδεχομένως και τον κίνδυνο καρκίνου.

Το «αθώο» στοματικό διάλυμα

Πρώτο στη λίστα των απαγορευμένων αντικειμένων της δρ. Zaghiyan είναι το στοματικό διάλυμα, ένα προϊόν που θεωρείται ευρέως απαραίτητο για τη στοματική υγιεινή. Η ειδικός προειδοποιεί, ωστόσο, ότι μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

«Δεν θα βρείτε ποτέ στοματικό διάλυμα στο σπίτι μου», δήλωσε σε πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε, κάνοντας αναφορά στον αυξανόμενο όγκο επιστημονικών στοιχείων, που υποστηρίζει ότι το δημοφιλές προϊόν μπορεί να διαταράξει το στοματικό μικροβίωμα -την ισορροπία των καλών βακτηρίων στο στόμα- επηρεάζοντας, κατ’ επέκταση, αρνητικά και τα βακτήρια του εντέρου.

Ενδεικτικά είναι τα ευρήματα πρόσφατης ισπανικής μελέτης, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απουσία τριών βασικών τύπων βακτηρίων του στόματος -που ενδεχομένως εξαλείφονται από την υπερβολική χρήση στοματικού διαλύματος- σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου. Αν και απαιτούνται περισσότερες έρευνες, τα ευρήματα εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τις ακούσιες συνέπειες του «υπερβολικού» καθαρισμού του στόματος.

Τα «ευεργετικά» υγρά μαντηλάκια

Το δεύτερο προϊόν που αποφεύγει η δρ. Zaghiyan είναι τα υγρά μαντηλάκια, ειδικά αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο για την υγιεινή μετά τη χρήση της τουαλέτας. Μπορεί να διευκολύνουν στον σωστό καθαρισμό της περιοχής συγκριτικά με το χαρτί τουαλέτας, η δρ. Zaghiyan προειδοποιεί, ωστόσο, ότι μπορεί να ενέχουν κρυμμένους κινδύνους.

«Δεν θα με δείτε ποτέ να αγοράζω υγρά μαντηλάκια», δήλωσε. «Πολλοί ασθενείς έρχονται με περιπρωκτική δερματίτιδα και δερματικά εξανθήματα από τη χρήση υγρών μαντηλιών. Δεν τα χρησιμοποιώ ποτέ προσωπικά, ούτε στα παιδιά μου. Χρησιμοποιώ νερό ή μπιντέ, αν είναι διαθέσιμο».

Οι ειδικοί λένε ότι η υπολειπόμενη υγρασία από τα υγρά μαντηλάκια μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε λοιμώξεις, δερματικές βλάβες και να αυξήσει ακόμη και τον κίνδυνο ορισμένων ιογενών λοιμώξεων.

Αυξάνονται διαρκώς οι νεαροί ασθενείς – Τι φταίει;

Οι συμβουλές της δρ. Zaghiyan έρχονται σε μια εποχή που τα κρούσματα καρκίνου του παχέος εντέρου αυξάνονται παγκοσμίως, ειδικά μεταξύ των νέων ενηλίκων. Οι στατιστικές δείχνουν ότι όσοι γεννήθηκαν γύρω στο 1990 έχουν σχεδόν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του εντέρου από κάποιον που γεννήθηκε το 1950. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, μέχρι το 2040, τόσο τα νέα κρούσματα, όσο και οι θάνατοι που σχετίζονται με τον εν λόγω καρκίνο αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.

Σε μια προσπάθεια να εξηγήσουν τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων, μια πρόσφατη θεωρία ερευνητών του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, που δημοσιεύθηκε στο Cancer Prevention Research, συνδέει την τάση με ένα φαινόμενο που ονομάζεται «επιταχυνόμενη γήρανση»: Πρόκειται για άτομα, των οποίων η βιολογική ηλικία είναι μεγαλύτερη από τη χρονολογική, λόγω του τρόπου ζωής ή περιβαλλοντικών παραγόντων. Σύμφωνα με τη μελέτη, κάθε έτος επιταχυνόμενης γήρανσης συσχετίζεται με 16% αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης πολυπόδων, οι οποίοι μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να εξελιχθούν σε καρκίνο. Παράγοντες όπως η κακή διατροφή, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και η έκθεση σε χημικές ουσίες στα τρόφιμα και τα προϊόντα καθημερινής χρήσης συμβάλλουν σε αυτή την πρόωρη γήρανση.

Ένας αυξανόμενος όγκος στοιχείων υποδεικνύει επίσης τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα (ΥΕΤ) ως βασικό παράγοντα κινδύνου. Μια μελέτη του 2023 που δημοσιεύθηκε στο Clinical Nutrition διαπίστωσε μια συνεπή και σημαντική σχέση μεταξύ της υψηλής κατανάλωσης UPF και αυξημένου κινδύνου εμφάνισης διαφόρων καρκίνων, συμπεριλαμβανομένου του εντερικού. Μια άλλη μελέτη από τη Σιγκαπούρη έδειξε ότι η μεθυλογλυοξάλη -μια ένωση που απελευθερώνεται κατά την πέψη των σακχαρούχων και λιπαρών τροφίμων- μπορεί να παρεμβαίνει σε ένα γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την καταστολή των όγκων.

Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου παραμένει ένας από τους πιο θανατηφόρους. Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Ορθική αιμορραγία ή αίμα στα κόπρανα
Επίμονος κοιλιακός πόνος ή κράμπες
Αισθητό εξόγκωμα στην κοιλιά
Φούσκωμα ή δυσφορία
Κόπωση
Ανεξήγητη απώλεια βάρους
Αν και χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να κατανοηθεί πλήρως η σχέση μεταξύ των προϊόντων προσωπικής υγιεινής και της υγείας του εντέρου, οι συστάσεις της δρ. Zaghiyan χρησιμεύουν ως μια υπενθύμιση ότι ακόμη και τα πιο συνηθισμένα είδη οικιακής χρήσης μπορεί να συνδέονται με δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία.

Καθώς οι επιστήμονες εξακολουθούν να διερευνούν τους «ενόχους» για την αύξηση των περιστατικών εντερικού καρκίνου, μικρές προσαρμογές στον τρόπο ζωής μπορεί να προσφέρουν ένα απλό, αλλά ουσιαστικό επίπεδο προστασίας.

Σε κινητοποίηση οι Αρχές - Έριξαν χειροβομβίδα σε αυλή ζευγαριού

 01.05.2026 - 11:57
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

 01.05.2026 - 12:23
Ως την «πιο σημαντική πολιτική εξέλιξη» στη σύγχρονη Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ως ορθή στρατηγική επιλογή, χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004.

