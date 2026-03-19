Σχέσεις: Τα τρία σημάδια ότι δεν ταιριάζετε στα οικονομικά
Σχέσεις: Τα τρία σημάδια ότι δεν ταιριάζετε στα οικονομικά

Τα χρήματα, είτε το θέλουμε είτε όχι, εμφανίζονται συχνά στην πορεία μιας σχέσης: από το ποιος θα πληρώσει τον πρώτο καφέ μέχρι το πώς θα μοιραστούν τα έξοδα σε μια κοινή καθημερινότητα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η οικονομική κατάσταση καθορίζει την επιτυχία μιας σχέσης. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερα δεδομένα δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο δύο άνθρωποι αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται τα οικονομικά μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική τους.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση σε περισσότερους από 2.100 ενήλικες στις ΗΠΑ, το 74% των ελεύθερων ατόμων θεωρεί την οικονομική σταθερότητα ελκυστικό χαρακτηριστικό σε έναν σύντροφο, ενώ το 60% δηλώνει ότι η οικονομική συμβατότητα είναι πιο σημαντική από τη «χημεία» στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Τα ευρήματα αυτά δεν υποστηρίζουν ότι τα χρήματα είναι το παν, αλλά υποδηλώνουν ότι αποτελούν έναν παράγοντα που αρκετοί άνθρωποι λαμβάνουν υπόψη.

Τα οικονομικά ως αντανάκλαση αξιών

Η στάση μας απέναντι στο χρήμα μπορεί να συνδέεται με βαθύτερες πτυχές της προσωπικότητας, όπως οι αξίες, το αίσθημα ασφάλειας, η ανάγκη για έλεγχο ή η εμπιστοσύνη. Με αυτή την έννοια, οι οικονομικές συζητήσεις δεν αφορούν μόνο αριθμούς, αλλά και τον τρόπο που δύο άνθρωποι βλέπουν τη ζωή και το μέλλον.

Τρεις ενδείξεις πιθανής ασυμβατότητας στις σχέσεις

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχουν απόλυτα «σωστά» ή «λάθος» πρότυπα, αλλά ορισμένες καταστάσεις μπορεί να αξίζουν προσοχής:

1. Δυσκολία στη διαφάνεια:
Δεν είναι απαραίτητο να συζητούνται λεπτομέρειες για μισθούς ή χρέη από την αρχή μιας γνωριμίας. Ωστόσο, όσο η σχέση εξελίσσεται, η πλήρης αποφυγή τέτοιων συζητήσεων μπορεί να δυσκολέψει τον κοινό σχεδιασμό στόχων, όπως η αγορά σπιτιού ή η αποταμίευση.

2. Έντονα ζητήματα ελέγχου:
Όταν ένας σύντροφος προσπαθεί συστηματικά να ελέγχει τις οικονομικές αποφάσεις του άλλου, αυτό μπορεί να υποδηλώνει βαθύτερες δυσκολίες στη σχέση.

3. Διαφορετικές αντιλήψεις για φιλοδοξία και στόχους:
Δεν χρειάζεται δύο άνθρωποι να έχουν ίδιο εισόδημα για να είναι συμβατοί. Ωστόσο, είναι βοηθητικό να μοιράζονται παρόμοιες αντιλήψεις γύρω από την προσπάθεια, την εξέλιξη και το τι σημαίνει «επιτυχία» για τον καθένα.

 

Πηγή: www.vita.gr

ΠτΔ στην Corriere della Sera: «Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση - Η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση»

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προωθήσει μια πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης, μαζί με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους εταίρους: είναι η προσδοκία των ηγετών της περιοχής», δήλωσε σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

