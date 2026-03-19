Το AppleCare One έρχεται στην Ευρώπη – Τι είναι και τι σημαίνει για τους χρήστες Apple

Νέα καταχώριση εμπορικού σήματος στην Ευρώπη δείχνει ότι η υπηρεσία, που σήμερα είναι διαθέσιμη μόνο στις ΗΠΑ, μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα και εκτός αμερικανικής αγοράς.

Τι είναι το AppleCare One

Το AppleCare One είναι μια διαφορετική εκδοχή της γνωστής κάλυψης AppleCare+, καθώς αντί για προστασία μίας μόνο συσκευής, επιτρέπει την ένταξη πολλών προϊόντων σε ένα ενιαίο πρόγραμμα. Η Apple το λάνσαρε τον Ιούλιο του 2025 στις ΗΠΑ, προσφέροντας κάλυψη για έως και τρεις συσκευές με κόστος 19,99 δολάρια τον μήνα, ενώ κάθε επιπλέον συσκευή μπορεί να προστεθεί με 5,99 δολάρια τον μήνα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας χρήστης μπορεί να έχει στο ίδιο πακέτο iPhone, iPad και Mac, και να προσθέσει αργότερα, για παράδειγμα, και ένα Apple Watch με ξεχωριστή επιβάρυνση. Το βασικό πλεονέκτημα είναι η ενιαία διαχείριση κάλυψης για περισσότερα προϊόντα Apple μέσα από μία συνδρομή.

Η ένδειξη για επέκταση στην Ευρώπη

Η πιο ουσιαστική εξέλιξη είναι ότι έγινε δεκτή ευρωπαϊκή αίτηση εμπορικού σήματος για την ονομασία “AppleCare One”, η οποία πλέον βρίσκεται σε στάδιο εξέτασης από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γνωστό EUIPO. Αυτό δεν ισοδυναμεί με επίσημη ανακοίνωση διάθεσης, όμως αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η Apple προετοιμάζει το έδαφος για πιθανή επέκταση της υπηρεσίας στην Ευρώπη.

Τι σημαίνει για τους χρήστες Apple

Αν το AppleCare One φτάσει τελικά στις ευρωπαϊκές αγορές, θα δώσει στους χρήστες της Apple μια πιο ευέλικτη επιλογή για κάλυψη πολλών συσκευών χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστό πρόγραμμα για καθεμία. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους κινούνται ήδη μέσα στο οικοσύστημα της εταιρείας και χρησιμοποιούν ταυτόχρονα iPhone, iPad, Mac και Apple Watch.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο χρονοδιάγραμμα λανσαρίσματος. Η καταχώριση του εμπορικού σήματος είναι ένα βήμα πριν από πιθανή διάθεση, όχι όμως επίσημη ανακοίνωση κυκλοφορίας. Επίσης, η συγκεκριμένη διαδικασία στην EUIPO δεν καλύπτει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: techblog.gr