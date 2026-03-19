ΑρχικήLike Online
Το AppleCare One έρχεται στην Ευρώπη – Τι είναι και τι σημαίνει για τους χρήστες Apple

 19.03.2026 - 15:45
Το AppleCare One έρχεται στην Ευρώπη – Τι είναι και τι σημαίνει για τους χρήστες Apple

Η Apple φαίνεται να προετοιμάζει την επέκταση του AppleCare One στην ευρωπαϊκή αγορά.

Νέα καταχώριση εμπορικού σήματος στην Ευρώπη δείχνει ότι η υπηρεσία, που σήμερα είναι διαθέσιμη μόνο στις ΗΠΑ, μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα και εκτός αμερικανικής αγοράς.

Τι είναι το AppleCare One

Το AppleCare One είναι μια διαφορετική εκδοχή της γνωστής κάλυψης AppleCare+, καθώς αντί για προστασία μίας μόνο συσκευής, επιτρέπει την ένταξη πολλών προϊόντων σε ένα ενιαίο πρόγραμμα. Η Apple το λάνσαρε τον Ιούλιο του 2025 στις ΗΠΑ, προσφέροντας κάλυψη για έως και τρεις συσκευές με κόστος 19,99 δολάρια τον μήνα, ενώ κάθε επιπλέον συσκευή μπορεί να προστεθεί με 5,99 δολάρια τον μήνα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας χρήστης μπορεί να έχει στο ίδιο πακέτο iPhone, iPad και Mac, και να προσθέσει αργότερα, για παράδειγμα, και ένα Apple Watch με ξεχωριστή επιβάρυνση. Το βασικό πλεονέκτημα είναι η ενιαία διαχείριση κάλυψης για περισσότερα προϊόντα Apple μέσα από μία συνδρομή.

Η ένδειξη για επέκταση στην Ευρώπη

Η πιο ουσιαστική εξέλιξη είναι ότι έγινε δεκτή ευρωπαϊκή αίτηση εμπορικού σήματος για την ονομασία “AppleCare One”, η οποία πλέον βρίσκεται σε στάδιο εξέτασης από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γνωστό EUIPO. Αυτό δεν ισοδυναμεί με επίσημη ανακοίνωση διάθεσης, όμως αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η Apple προετοιμάζει το έδαφος για πιθανή επέκταση της υπηρεσίας στην Ευρώπη.

Τι σημαίνει για τους χρήστες Apple

Αν το AppleCare One φτάσει τελικά στις ευρωπαϊκές αγορές, θα δώσει στους χρήστες της Apple μια πιο ευέλικτη επιλογή για κάλυψη πολλών συσκευών χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστό πρόγραμμα για καθεμία. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους κινούνται ήδη μέσα στο οικοσύστημα της εταιρείας και χρησιμοποιούν ταυτόχρονα iPhone, iPad, Mac και Apple Watch.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο χρονοδιάγραμμα λανσαρίσματος. Η καταχώριση του εμπορικού σήματος είναι ένα βήμα πριν από πιθανή διάθεση, όχι όμως επίσημη ανακοίνωση κυκλοφορίας. Επίσης, η συγκεκριμένη διαδικασία στην EUIPO δεν καλύπτει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: techblog.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Μην πατήσετε στον σύνδεσμο του SMS - Δείτε φωτογραφίες
Ηλεκτρικό ρεύμα: Αύξηση στην τιμή από τον Μάϊο - Αβεβαιότητα για τις διακυμάνσεις εκφράζει ο Πρόεδρος της ΑΗΚ
Ρίψη πυροβολισμών κατά οικιών τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα - Οι πρώτες πληροφορίες
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Στέλιος Στυλιανίδης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Συμφέρει να ενοικιάζεις ή να αγοράσεις σπίτι στην Κύπρο το 2026; -  Η απάντηση θα σε εκπλήξει
Στα λευκά τα ορεινά… όχι από χιόνι! Το χαλάζι «έπνιξε» Πιτσιλιά και Άγιο Θεόδωρο - Βίντεο

 

 

 

«Δέσμευση» Επ. Υγείας για κατάθεση ν/σ για Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου στην Ολομέλεια πριν το κλείσιμο Βουλής

Πιάστηκε με 200 λίτρα καυσίμων στο πορτμπαγκάζ: 80χρονος στο «στόχαστρο» των Τελωνείων στον Άγιο Δομέτιο - Φωτογραφίες

ΠτΔ στην Corriere della Sera: «Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση - Η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση»

ΠτΔ στην Corriere della Sera: «Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση - Η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση»

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προωθήσει μια πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης, μαζί με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους εταίρους: είναι η προσδοκία των ηγετών της περιοχής», δήλωσε σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠτΔ στην Corriere della Sera: «Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση - Η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση»

ΠτΔ στην Corriere della Sera: «Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση - Η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση»

  •  19.03.2026 - 14:14
LIVE: Πόλεμος νεύρων στον Κόλπο – Μπαράζ πυραύλων προς το Ισραήλ, αναχαιτίζονται από το Iron Dome

LIVE: Πόλεμος νεύρων στον Κόλπο – Μπαράζ πυραύλων προς το Ισραήλ, αναχαιτίζονται από το Iron Dome

  •  19.03.2026 - 14:05
Λετυμπιώτης: Αξιολογούνται μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης – Προσήλωση Γκουτέρες για επανέναρξη διαλόγου στο Κυπριακό

Λετυμπιώτης: Αξιολογούνται μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης – Προσήλωση Γκουτέρες για επανέναρξη διαλόγου στο Κυπριακό

  •  19.03.2026 - 14:18
Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

  •  19.03.2026 - 13:51
Ρίψη πυροβολισμών κατά οικιών τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα - Οι πρώτες πληροφορίες

Ρίψη πυροβολισμών κατά οικιών τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  19.03.2026 - 15:05
Ηλεκτρικό ρεύμα: Αύξηση στην τιμή από τον Μάϊο - Αβεβαιότητα για τις διακυμάνσεις εκφράζει ο Πρόεδρος της ΑΗΚ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αύξηση στην τιμή από τον Μάϊο - Αβεβαιότητα για τις διακυμάνσεις εκφράζει ο Πρόεδρος της ΑΗΚ

  •  19.03.2026 - 15:28
Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Μην πατήσετε στον σύνδεσμο του SMS - Δείτε φωτογραφίες

Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Μην πατήσετε στον σύνδεσμο του SMS - Δείτε φωτογραφίες

  •  19.03.2026 - 15:34
Unboxing Φειδία: Ο κυπριακός δυόσμος και το χαρουπόμελο έφτασε στους ευρωβουλευτές – Δείτε βίντεο

Unboxing Φειδία: Ο κυπριακός δυόσμος και το χαρουπόμελο έφτασε στους ευρωβουλευτές – Δείτε βίντεο

  •  19.03.2026 - 14:52

