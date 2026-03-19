Λετυμπιώτης: Αξιολογούνται μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης – Προσήλωση Γκουτέρες για επανέναρξη διαλόγου στο Κυπριακό

Μιλώντας στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του Omega, σημείωσε πως ως προς τον ηλεκτρισμό, εξακολουθεί να εφίσταται η στήριξη της Κυβέρνησης προς τα νοικοκυριά.

«Αξιολογείται από την Κυβέρνηση κάθε εξέλιξη, αλλά και κάθε εργαλείο που έχουμε στην δυνατότητά μας. Είναι σημαντική η συζήτηση που θα γίνει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό σήμερα να προκύψει είναι συγκεκριμένα μέτρα που να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες όλων των κρατών-μελών».

«Σημαντική είναι η ταχύτητα και τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την πτυχή της κρίσης της περιοχής μας που αφορά και επηρεάζει άμεσα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι ζητήματα τα οποία ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα θέσει και θα ζητήσει σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ποια είναι δηλαδή εκείνα τα εργαλεία, η ευελιξία, οι δυνατότητες που έχει η Ένωση στο σύνολο της ούτως ώστε να ανταποκριθεί, να ανταπεξέλθει στην μοιραία αύξηση των καυσίμων λόγω της περιφερειακής κρίσης».

Ερωτηθείς αν στο εσωτερικό θα ληφθούν άμεσα μέτρα καθώς τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, αν γίνονται σκέψεις για να κάνουμε ότι έκανε και η Ελλάδα με πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «αξιολογούνται όλα τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν», τόσο για τα καύσιμα όσο και τις επιδράσεις αυτών των αυξήσεων σε άλλα προϊόντα. Πρόσθεσε ότι η εξέταση αυτή πρέπει να γίνει με ένα δομημένο τρόπο για να αντιμετωπιστούν οι επιδράσεις των αυξήσεων.

Σημείωσε πως «ήδη η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πραγματοποιεί καθημερινά εντατικούς ελέγχους ως προς την παρατήρηση των οποίων φαινόμενων αισχροκέρδειας. Αυτό απαντά ως προς το ενδεχόμενο πλαφόν που κάποιες χώρες έχουν επιλέξει να εφαρμόσει. Εμείς στο παρελθόν είχαμε εφαρμόσει μέτρα που ήταν πολύ πιο αποδοτικά, πολύ πιο ανακουφιστικά στον καταναλωτή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η δημοσιονομική δυνατότητα της Πολιτείας».

Τόνισε ότι «ένα κράτος δεν λειτουργεί μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας, εφαρμόζοντας ένα μέτρο αλλά στην βάση αξιολόγησης του ποια είναι σήμερα τα δεδομένα, ποια ήταν πριν από μια εβδομάδα όταν είχε ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, ποιες είναι οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα, ποιες είναι οι δυνατότητες δημοσιονομικές που έχει η πολιτεία».

Έπεται συνάντηση ΠτΔ-Προέδρου ΔΣ ΑΗΚ

Ερωτηθείς αν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ ΠτΔ και Προέδρου ΔΣ ΑΗΚ με φόντο και τις αυξήσεις στα καύσιμα, ανέφερε πως έχει την εντύπωση ότι αυτή η συνάντηση θα γίνει ή εντάσσεται στις συναντήσεις τις οποίες θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την επιστροφή του από τις Βρυξέλες.

Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Γκουτέρες

Στα θετικά καταγράφει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος την προσωπική προσήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό.

«Η κοινή θεώρηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Γενικού Γραμματέα ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η περίοδος μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του κύριου Γκουτέρες, ενός γνώστη του Κυπριακού, αλλά βεβαίως και γνώστη του διαπραγματευτικού και κεκτημένου της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας, το οποίο όχι μόνο θέλουμε να διαφυλάξουμε, θέλουμε να αποτελέσει βεβαίως την αφετηρία, το συντομότερο δυνατόν της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Ο Γενικός Γραμματέας έχει μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση, την οποία και παρουσίασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι στο πλαίσιο της δικής του ξεκάθαρης επιθυμίας να γίνει μια στοχευμένη προεργασία με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών. Βεβαίως, εμείς θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε σε αυτές τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, ούτως ώστε να υπάρξουν εξελίξεις, να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο μετάφερε και χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι δηλαδή δεν μπορεί το Κυπριακό να παραμένει σε μια τεχνητή αναμονή, αλλά θα πρέπει οι εξελίξεις να είναι το αμέσως επόμενο διάστημα».

Συζήτηση ΠτΔ με Πρόεδρο Κομισιόν για αφθώδη πυρετό

Όσον αφορά της συζήτηση που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Κομισιόν για τον αφθώδη πυρετό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σχολίασε πως συζήτησαν μια σειρά θεμάτων, ένα και από αυτά ήταν και ο αφθώδης πυρετός. Ενημερώθηκε η Πρόεδρος της Επιτροπής για την υλοποίηση των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών στην χώρα μας. Η ίδια επανέλαβε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ουσιαστική-οικονομική συνδρομή στα μέτρα που λαμβάνονται, είτε για την στήριξη των κτηνοτρόφων σε αυτή την περίοδο της εφαρμογής των πρωτοκόλλων, είτε, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, ως προς την προσπάθεια που θα γίνει για την επανεργοποίηση του κλάδου, σε οικονομικό αλλά και τεχνικό επίπεδο. Έχουν συζητηθεί ενέργειες και μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες, αλλά και την διαχείριση, την προσέγγιση τρίτων μερών σε τέτοιου είδους κρίσεις, οι οποίες έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, το πώς θα βρεθεί ένας τρόπος εφαρμογής μιας ενιαίας διαχείρισης και πρωτοκόλλων.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα