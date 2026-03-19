ΠτΔ στην Corriere della Sera: «Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση - Η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση»

«Ως κράτος μέλος σε στενή επαφή με όλες τις χώρες της περιοχής, ιδίως εκείνες του Κόλπου, μπορώ να πω ότι οι χώρες αυτές περιμένουν ένα μήνυμα. Δεν περιμένω να ανακοινώσουμε σήμερα μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά το ότι δείχνουμε άμεσο ενδιαφέρον και δραστηριοποίηση είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο δρόμο για να περιοριστεί η ένταση. Είναι αυτό το σημαντικότερο μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε», πρόσθεσε ο Πρόεδρος.

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί αρκετή την πρωτοβουλία ευρωπαϊκών χωρών να αποστείλουν πλοία στην Κύπρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι η Κύπρος παραμένει ένας ασφαλής κόμβος. "Βρισκόμαστε σε μια εντελώς κανονική κατάσταση. Δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή, υπό την έννοια ότι δεν είμαστε μέρος της κρίσης. Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση: η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση. Για τον λόγο αυτό, η ζωή στο νησί συνεχίζεται κανονικά. Μετά το συμβάν, ήρθα σε επαφή με πολλούς συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μου έκανε ιδιαίτερα θετική εντύπωση η αντίδρασή τους", είπε.

Πιο αναλυτικά, ο Πρόεδρος εξήγησε ότι «Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία αντέδρασαν άμεσα, προσφέροντας υποστήριξη και ότι «δεν τη ζήτησε για να εμπλακεί η χώρα του στον πόλεμο». «Ήταν σημαντικό για να αισθανθούν ασφαλείς οι Κύπριοι πολίτες», εξήγησε.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ότι η Κύπρος δεν έκανε χρήση του άρθρου 42.7 για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε πως «δεν το ενεργοποιήσαμε, δεν εμπλεκόμαστε σε πόλεμο, αλλά η αντίδραση των χωρών έδωσε ουσιαστική σημασία στο άρθρο αυτό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της Κύπρου για να είμαστε έτοιμοι, ως Ένωση, να αντιδράσουμε άμεσα, αν μια ημέρα μια χώρα μέλος ενεργοποιήσει το άρθρο 42.7».

Ο Πρόεδρος δήλωσε, εξάλλου, «ιδιαίτερα ευγνώμων για την αντίδρασή της Ιταλίας. Η Τζόρτζια Μελόνι ήταν από τους πρώτους ηγέτες που μου τηλεφώνησαν για να πληροφορηθούν για την κατάσταση στην Κύπρο και για να προσφέρουν στήριξη. Η Κύπρος είναι ένα κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά είναι και μέρος της περιοχής της διευρυμένης Μέσης Ανατολής. Εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουμε ότι η ΕΕ πρέπει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στην περιοχή. Είμαι ευτυχής που έχω μια συνάδελφο σαν την Μελόνι. Αναφέρεται πάντα σε αυτή την ανάγκη», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Κύπρος αισθάνεται πιο αδύναμη, λόγω του ότι δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είμαστε μέρος μιας ισχυρής ευρωπαϊκής οικογένειας και το είδαμε εμπράκτως, όχι μόνον στα λόγια. Παράλληλα, έχουμε στρατηγικές εταιρικές συνεργασίες με διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν αισθανόμαστε αδύναμοι, αλλά θέλουμε να γίνουμε μέλος του ΝΑΤΟ. Ο λόγος που δεν είμαστε μέλος είναι ότι η Τουρκία δεν θα δεχόταν ποτέ την ένταξη της Κύπρου. Δεν συμφωνώ με όσους υποστηρίζουν ότι η ευρωπαϊκή αυτονομία δεν είναι εφικτή: αυτό που συνέβη στην Κύπρο, αποδεικνύει το αντίθετο».

Ερωτηθείς από την Corriere della Sera, τέλος, για τις σχέσεις της Κύπρου με την Τουρκία, υπογράμμισε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την γεωγραφία. «Η Τουρκία είναι και θα παραμείνει γείτονας της Κύπρου. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με όλους τους γείτονές μας. Ζήτησα και από την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Μελόνι να μας βοηθήσει στον διάλογο με τον Ερντογάν. Είμαι έτοιμος να τον καλέσω στην άτυπη ευρωπαϊκή σύνοδο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, στις 23 και 24 Απριλίου".

"Θα καλέσουμε δέκα ηγέτες της περιοχής για να συζητήσουμε την συνεργασία με την ΕΕ και για να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα σχέδια, συνδεδεμένα με το Σύμφωνο για την Μεσόγειο. Προτιμώ μια Τουρκία η οποία να είναι πιο κοντά στην ΕΕ, διότι αυτό θα σήμαινε αποδοχή των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών», ανέφερε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ