Σοβαρό επεισόδιο στη Χίο ανάμεσα σε Λιμενικό και διακινητές μεταναστών με 14 νεκρούς και πολλούς τραυματίες

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μεταξύ των νεκρών είναι και δύο παιδιά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, γι' αυτό και η Ελλάδα εξέδωσε NOTAM για τις έρευνες στη θάλασσα για τους αγνοούμενους.

Ειδικότερα, στο σημείο έχει σπεύσει το ΕΚΑΒ με 5 ασθενοφόρα και προς το παρόν οι διασώστες έχουν διακομίσει στο νοσοκομείο της Χίου 24 παράνομους μετανάστες (ανάμεσα τους και μία έγκυο) και 2 λιμενικούς (έναν άντρα και μία γυναίκα).

Όλοι είναι σε καλή κατάσταση και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο έχουν μαζευτεί όλοι οι γιατροί, έχουν μαζευτεί οι πάντες που μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να γίνουν επείγοντα χειρουργεία, ήδη έχουμε ξεχωρίσει δύο που θα μπουν τώρα και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα την κατάσταση αυτή» ανέφερε ο δήμαρχος της Χίου, Γιάννης Μαλαφής μιλώντας στο Mega.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα, μιας και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας - διάσωσης, καθώς υπάρχουν και αγνοούμενοι.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού από τις Οινούσσες εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω.

Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα, κοντά στην περιοχή Μυρσινίδι. Έως τώρα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, ενώ υπάρχουν αναφορές και για ανταλλαγή πυροβολισμών, που όμως έως τώρα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ή διαψευστεί επισήμως.

Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, στη λέμβο των παράνομων μεταναστών επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι που βρέθηκαν στη θάλασσα και αρκετοί έχουν τραυματισθεί.

Έρευνες από ελικόπτερο για τυχόν επιζώντες στη θάλασσα

Σύμφωνα με το politischios.gr οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Μέχρι αργά το βράδυ, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους» μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος των μεταναστών.