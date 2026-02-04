Τσικνοπέμπτη σε ρυθμούς… κρατήσεων – Στο παιχνίδι και ο Άγιος Βαλεντίνος - Οι τιμές του μεζέ και τα ειδικά μενού της αγάπης

Όπως αναφέρει στο ThemaOnline ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΙΚΑ, Φάνος Λεβέντης, η φετινή χρονική συγκυρία των γιορτών επηρεάζει την επισκεψιμότητα, τις τιμές, αλλά και τη συμπεριφορά των καταναλωτών, με φαινόμενα όπως οι πολλαπλές κρατήσεις που προβληματίζουν τους επαγγελματίες.

«Κάθε φορά που υπάρχουν τέτοιες γιορτές, τέτοιες ημέρες είναι προς όφελος των κέντρων αναψυχής, εφόσον οι μέρες βολεύουν. Ο Άγιος Βαλεντίνος που δεν είναι καθορισμένη η μέρα του, εάν ήταν μια άλλη, καθημερινή που θα ήταν χαμηλή σε επισκεψιμότητα, θα είχε περισσότερο όφελος παρά να πέφτει Σάββατο», εξήγησε.

«Η Τσικνοπέμπτη φέτος, είναι πολύ νωρίς σχετικά από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται και θα καλοδεχτούν την ημέρα τόσο το μεσημέρι όσο και το βράδυ, ενώ οι κρατήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Δεν θα έχει κάποιο ειδικό μενού για την Τσικνοπέμπτη, θα είναι οι μεζέδες που προσφέρονται στις τιμές των καταλόγων. Αυτό, όμως, που διαφοροποιεί την ημέρα αυτή είναι ότι ορισμένοι χώροι, την Τσικνοπέμπτη εμπλουτίζουν τους χώρους τους με μουσικό σχήμα. Ακόμη και χώροι που δεν έχουν συνήθως μουσική», είπε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων, ο κύριος Λεβέντης τόνισε ότι «το να βγαίνει κάποιος έξω αυτές τις μέρες να τρώει βοηθά στο να περάσει πολύ πιο όμορφα διότι δεν θα κουραστεί να μαγειρέψει και θα αλλάξει και περιβάλλον. Υπάρχουν και αυτοί όμως που τους αρέσει να μένουν και στο σπίτι είτε από συνήθεια είτε επειδή μπορεί να νομίζουν ότι θα στοιχίσει λιγότερο, κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει»

Τιμή του μεζέ

Όσο αφορά την τιμή του μεζέ για την Τσικνοπέμπτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΙΚΑ ανέφερε ότι «ξεκινά από 16 ευρώ το άτομο και φθάνει μέχρι και τα 25 ευρώ. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το είδος του μεζέ και την εξυπηρέτηση. Ο κόσμος μπορεί να κάνει την έρευνα του και να αποφασίσει ποιος είναι ο κατάλληλος χώρος για αυτόν»

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

«Η ημέρα αυτή φέτος, πέφτει Σάββατο, που έτσι κι αλλιώς οι χώροι Σαββατόβραδα λειτουργούν. Οικονομικά δεν θα συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό στις επιχειρήσεις, απεναντίας μπορεί να έχει και περισσότερες δαπάνες γιατί οι επιχειρηματίες προβαίνουν και σε διακόσμηση των χώρων, σχετική με την ημέρα, ενώ ορισμένοι χώροι διαμορφώνουν και ειδικά μενού. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα το λέγαμε πρόσθετη χρέωση αλλά είναι μια χρέωση που έχει να κάνει με ένα διαμορφωμένο ειδικό μενού. Θα έχει σίγουρα άλλη τιμή, αλλά έχει να κάνει με το συγκεκριμένο μενού που επιλέγει ο κάθε χώρος», σημείωσε.

Το φαινόμενο που προβληματίζει

Καταλήγοντας, ο κύριος Λεβέντης επισήμανε ότι «το φαινόμενο που έχουμε αυτές τις μέρες από ορισμένους είναι ότι κάνουν κρατήσεις ταυτόχρονα σε αρκετούς χώρους και είναι άδικο για τους επιχειρηματίες να μένουν εκτεθειμένοι»

«Καλό θα ήταν να αποφασίζουν πού θέλουν να πάνε και να μην κάνουν κράτηση πέραν του ενός χώρου. Ενδεχομένως ορισμένοι χώροι κάποια στιγμή να απαιτούν και προκαταβολή για τέτοιες μέρες για να ισχύει και η κράτησή τους», κατέληξε.