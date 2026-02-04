Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική κρίση και βία στην Αϊτή - Τρία αμερικανικά πολεμικά πλοία στον κόλπο της Πορτ-ο-Πρενς

 04.02.2026 - 06:26
Πολιτική κρίση και βία στην Αϊτή - Τρία αμερικανικά πολεμικά πλοία στον κόλπο της Πορτ-ο-Πρενς

Τρία αμερικανικά πολεμικά πλοία έφθασαν στον κόλπο της Πορτ-ο-Πρενς, στην Αϊτή, ανακοινώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω πολέμου εναντίον των συμμοριών που λυμαίνονται τη χώρα της Καραϊβικής και συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας.

Το αντιτορπιλικό USS Stockdale και δυο σκάφη της ακτοφυλακής, τα USCGS Stone και USCGS Diligence, αναπτύχθηκαν στον κόλπο της Πορτ-ο-Πρενς στο πλαίσιο της επιχείρησης Southern Spear, σύμφωνα με πανομοιότυπες ανακοινώσεις που έκαναν μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») και η αμερικανική πρεσβεία.

Η παρουσία τους «αντανακλά την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια, στη σταθερότητα και σ’ ένα καλύτερο μέλλον για την Αϊτή», σύμφωνα με τις πηγές αυτές, που τόνισε πως τα πλοία στάλθηκαν στη χώρα κατόπιν «διαταγής του υπουργού Πολέμου» Πιτ Χέγκσεθ.

Η Αϊτή διέρχεται νέα περίοδο έντονων πολιτικών αναταράξεων, καθώς πέντε μέλη του προεδρικού συμβουλίου μετάβασης εξέφρασαν την πρόθεση να απομακρύνουν από το αξίωμα τον πρωθυπουργό Αλίξ Φιλς-Εμέ, μερικές ημέρες πριν από την τυπική λήξη της εντολής του οργάνου αυτού, την 7η Φεβρουαρίου.

Η χώρα δοκιμάζεται για ατελείωτα χρόνια από τη βία συμμοριών, στις οποίες αποδίδονται φόνοι, βιασμοί, λεηλασίες, απαγωγές για λύτρα και άλλα εγκλήματα.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πρόσφατα την επιβολή νέων μέτρων, ιδίως περιορισμών ως προς την έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίων, σε βάρος αξιωματούχων της Αϊτής, συμπεριλαμβανομένων δυο μελών του προεδρικού συμβουλίου μετάβασης (ΠΣΜ), που κατηγόρησαν ότι «υποστηρίζουν» συμμορίες.

Τα αμερικανικά πλοία, ιδίως το Stockdale, είναι μέρος της αρμάδας που ανέπτυξαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική στο πλαίσιο επιχείρησης «κατά της διακίνησης ναρκωτικών».

Στοιχεία των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ αιχμαλώτισαν την 3η Ιανουαρίου τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που κρατείται στη Νέα Υόρκη. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει πρόθεση να τον προσαγάγει ενώπιον της δικαιοσύνης, κατηγορώντας τον πως ήταν επικεφαλής καρτέλ των ναρκωτικών, η ίδια η ύπαρξη του οποίου πάντως αμφισβητείται.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

