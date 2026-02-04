Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Eπαναλαμβάνει ότι θέλει ο Πούτιν να «βάλει τέλος» στον πόλεμο στην Ουκρανία

 04.02.2026 - 06:19
Τραμπ: Eπαναλαμβάνει ότι θέλει ο Πούτιν να «βάλει τέλος» στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Τρίτη σε δημοσιογράφους πως θέλει ο Βλαντίμιρ Πούτιν να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη μεγάλης κλίμακας εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια που υπήρξε έναυσμα της ένοπλης σύρραξης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράστηκε μετά την επανέναρξη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μαζικών αεροπορικών πληγμάτων των δυνάμεων της Μόσχας εναντίον του Κιέβου, παραμονή των σημερινών διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ κι αντιπρόσωποι των δυο εμπόλεμων κρατών.

Τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ακολούθησαν παύση μερικών ημερών που είχε αξιώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Τήρησε την υπόσχεσή του» ως προς αυτό, αναγνώρισε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον Ρώσο ομόλογό του.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Την ώρα που τα κόμματα κινούνται με πυρετώδεις ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, η κοινή γνώμη παρακολουθεί μια άλλη, πιο ανησυχητική πραγματικότητα: καταγγελίες για διαφθορά και εγκλήματα που παραμένουν ατιμώρητα, ισχυρισμοί για εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μελών της Αστυνομίας, και ένα σύστημα θεσμών που φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία του.

