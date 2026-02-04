Themasports lifenewscy
Πρόγνωση καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές επιστρέφουν οι βροχές - Έρχεται πτώση στη θερμοκρασία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγνωση καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές επιστρέφουν οι βροχές - Έρχεται πτώση στη θερμοκρασία

 04.02.2026 - 06:22
Πρόγνωση καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές επιστρέφουν οι βροχές - Έρχεται πτώση στη θερμοκρασία

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αργά την Πέμπτη, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη αλλά αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ενώ σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος. Αργά το βράδυ πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση την Πέμπτη και την Παρασκευή ενώ το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Την ώρα που τα κόμματα κινούνται με πυρετώδεις ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, η κοινή γνώμη παρακολουθεί μια άλλη, πιο ανησυχητική πραγματικότητα: καταγγελίες για διαφθορά και εγκλήματα που παραμένουν ατιμώρητα, ισχυρισμοί για εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μελών της Αστυνομίας, και ένα σύστημα θεσμών που φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία του.

