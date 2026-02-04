VIDEO: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών μετά το σοβαρό επεισόδιο στη Χίο ανάμεσα σε Λιμενικό και διακινητές μεταναστών - Πώς έγινε η τραγωδία

Το ναυάγιο σημειώθηκε όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικό Σώμα, που είχε αποπλεύσει από τις Οινούσσες, εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και φέρεται να τους έδωσε σήμα να αλλάξουν πορεία. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ακολούθησε επεισόδιο με τους διακινητές, κατά το οποίο η λέμβος συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού, με αποτέλεσμα άτομα να πέσουν στη θάλασσα στην περιοχή Μυρσινίδι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις του ΕΚΑΒ, με πέντε ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο. Στο νοσοκομείο της Χίου μεταφέρθηκαν συνολικά 24 παράτυποι μετανάστες, εκ των οποίων επτά είναι παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες, καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Στο περιπολικό σκάφος του Λιμενικού επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα.

Από τους τραυματίες, τέσσερις παράτυποι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση (υπέκυψε στα τραύματά της μια γυναίκα), με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για βαριά τραύματα, όπως ρήξη ήπατος, πνευμοθώρακα, ρήξη νεφρού και σπλήνα, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι υπόλοιποι τραυματίες, καθώς και τα στελέχη του Λιμενικού, είναι σε καλή κατάσταση και παρακολουθούνται προληπτικά.

Κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από το Λιμενικό Σώμα, θα παραληφθούν 14 σοροί για να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου.



Νεκρά διαπιστώθηκε ότι είναι τα έμβρυα που κυοφορούσαν δυο γυναίκες μετανάστριες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου τραυματισμένες. Συνολικά τρεις από τους νοσηλευόμενους τραυματίες χειρουργούνται με σοβαρά τραύματα σε σημαντικά όργανα. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρονται σε θαλάμους για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά.

«Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο έχουν μαζευτεί όλοι οι γιατροί, έχουν μαζευτεί οι πάντες που μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να γίνουν επείγοντα χειρουργεία, ήδη έχουμε ξεχωρίσει δύο που θα μπουν τώρα και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα την κατάσταση αυτή» ανέφερε ο δήμαρχος της Χίου, Γιάννης Μαλαφής μιλώντας στο Mega.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Αναφορικά με την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά Μυρσινιδίου Χίου, γνωρίζεται ότι μία γυναίκα εκ των συνολικά 25 διασωθέντων κατέληξε. Ο συνολικός αριθμός των σορών ανέρχεται σε 15. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Δείτε βίντεο από το λιμάνι της Χίου

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού από τις Οινούσσες εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω.

Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα, κοντά στην περιοχή Μυρσινίδι. Έως τώρα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, ενώ υπάρχουν αναφορές και για ανταλλαγή πυροβολισμών, που όμως έως τώρα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ή διαψευστεί επισήμως.

Τα ακριβή αίτια του επεισοδίου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το σοβαρό επεισόδιο έγινε κοντά στην περιοχή Μερσινίδι (σημειώνεται με την κόκκινη κουκίδα στον χάρτη)

Έρευνες από ελικόπτερο για τυχόν επιζώντες στη θάλασσα

Σύμφωνα με το politischios.gr οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

