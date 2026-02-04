Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Η «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Το εξωτερικό χρέος έπεσε το εσωτερικό εκτοξεύτηκε» γράφει στο κύριο θέμα της ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου "ξεσκεπάζει την επιχείρηση παραπλάνησης του λαού" από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και πως ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ προειδοποιεί για ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας. Αλλού αναφέρεται σε σύγκρουση στη Νομική Υπηρεσία για το πόρισμα της ΚΟΠ, και σε αντίθετες προσεγγίσεις Γενικού Εισαγγελέα και ποινικής ανακρίτριας. Σε άλλο θέμα γράφει για αντιφατικούς χειρισμούς της Αστυνομίας σε σχέση με την Annie Alexui.

«Νερό μόνο 4 μέρες την εβδομάδα» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της θέμα η εφημερίδα «Πολίτης» που αναφέρεται σε κυβερνητική απόφαση για περικοπή 10% το καλοκαίρι στην υδροδότηση και σε έντονη διαφωνία του ΕΟΑ Λευκωσίας, ο οποίος προειδοποιεί για καταπόνηση του συστήματος. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς διαβίβασε προς διερεύνηση σε Υπουργείο καταγγελία ότι δημόσιοι υπάλληλοι φέρονται να εκβιάζουν εργολάβους που αναλαμβάνουν δημόσια έργα. Αλλού γράφει ότι για την ΚΕΔΙΠΕΣ δεν είναι αναγκαίες οι αλλαγές στις εκποιήσεις.

«Ο Φιλελεύθερος», υπό τον τίτλο «Τι έδειξαν οι έρευνες», παρουσιάζει τα τρία αδικήματα που εξετάστηκαν σε σχέση με την υπόθεση του Προέδρου της ΚΟΠ, μεταξύ άλλων για ασυμβίβαστο και νομιμοποίηση εσόδων και αναφέρει ότι ο Γενικός Εισαγγελέας αποφασίζει προσεχώς για την υπόθεση. Σε άλλο θέμα γράφει για σάλο για το περιβαλλοντικό τέλος στο νερό γεωτρήσεων. Αλλού γράφει ότι δόθηκε τελεσίγραφο 15 ημερών από τους Λαρνακείς σχετικά με τις καθυστερήσεις στο λιμάνι και στη μαρίνα της πόλης.

«Ισχυρή Αριστερά στο πλευρό της Κύπρου» τιτλοφορεί η εφημερίδα «Χαραυγή» το κύριο της θέμα, αναφερόμενη στο συνέδριο της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο φιλοξενεί το ΑΚΕΛ στη Λεμεσό γράφει για πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στις προσπάθειες επανένωσης της Κύπρου. Σε άλλο θέμα γράφει για φόβους να μην σκαλώσει η υπόθεση για τη διαφθορά στην ΚΟΠ, η οποία βρίσκεται στα συρτάρια, όπως αναφέρει. Σε άλλο θέμα γράφει για συνωστισμό στα ΤΑΕΠ και 90% πληρότητα στα δημόσια νοσηλευτήρια και ότι είναι στα όριά τους οι νοσηλευτές.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail», υπό τον τίτλο «Επιχειρηματίας κατηγορεί τον Δήμαρχο Πάφου για βιασμό», γράφει στο κύριο θέμα της ότι ο εργολάβος ανάπτυξης γης Θεόδωρος Αριστοδήμου επαναλαμβάνει κατηγορίες κατά του Δημάρχου Πάφου, καθώς η Αστυνομία ξεκινά νέα έρευνα. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν έγραψε σε ένα ηλεκτρονικό του μήνυμα ότι η χρήση της Κύπρου για την αποφυγή φορολογίας θα ήταν «ανόητη» και «επικίνδυνη». Αλλού γράφει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχονται σε άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.