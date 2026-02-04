Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

 04.02.2026 - 08:33
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Οι τοποθέτηση του τέως Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου σχετικά με την ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη για την δημοσιονομική πολιτική, η κυβερνητική απόφαση για περικοπή 10% το καλοκαίρι στην υδροδότηση, το πορίσμα της έρευνας σχετικά με τον Πρόεδρο της ΚΟΠ, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στις προσπάθειες επανένωσης της Κύπρου και οι ισχυρισμοί κατά του Δήμαρχου Πάφου είναι τα κύρια θέματα τα οποία προβάλλουν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες την Τετάρτη.

Η «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Το εξωτερικό χρέος έπεσε το εσωτερικό εκτοξεύτηκε» γράφει στο κύριο θέμα της ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου "ξεσκεπάζει την επιχείρηση παραπλάνησης του λαού" από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και πως ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ προειδοποιεί για ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας. Αλλού αναφέρεται σε σύγκρουση στη Νομική Υπηρεσία για το πόρισμα της ΚΟΠ, και σε αντίθετες προσεγγίσεις Γενικού Εισαγγελέα και ποινικής ανακρίτριας. Σε άλλο θέμα γράφει για αντιφατικούς χειρισμούς της Αστυνομίας σε σχέση με την Annie Alexui.

«Νερό μόνο 4 μέρες την εβδομάδα» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της θέμα η εφημερίδα «Πολίτης» που αναφέρεται σε κυβερνητική απόφαση για περικοπή 10% το καλοκαίρι στην υδροδότηση και σε έντονη διαφωνία του ΕΟΑ Λευκωσίας, ο οποίος προειδοποιεί για καταπόνηση του συστήματος. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς διαβίβασε προς διερεύνηση σε Υπουργείο καταγγελία ότι δημόσιοι υπάλληλοι φέρονται να εκβιάζουν εργολάβους που αναλαμβάνουν δημόσια έργα. Αλλού γράφει ότι για την ΚΕΔΙΠΕΣ δεν είναι αναγκαίες οι αλλαγές στις εκποιήσεις.   

«Ο Φιλελεύθερος», υπό τον τίτλο «Τι έδειξαν οι έρευνες», παρουσιάζει τα τρία αδικήματα που εξετάστηκαν σε σχέση με την υπόθεση του Προέδρου της ΚΟΠ, μεταξύ άλλων για ασυμβίβαστο και νομιμοποίηση εσόδων και αναφέρει ότι ο Γενικός Εισαγγελέας αποφασίζει προσεχώς για την υπόθεση. Σε άλλο θέμα γράφει για σάλο για το περιβαλλοντικό τέλος στο νερό γεωτρήσεων. Αλλού γράφει ότι δόθηκε τελεσίγραφο 15 ημερών από τους Λαρνακείς σχετικά με τις καθυστερήσεις στο λιμάνι και στη μαρίνα της πόλης.

«Ισχυρή Αριστερά στο πλευρό της Κύπρου» τιτλοφορεί η εφημερίδα «Χαραυγή» το κύριο της θέμα, αναφερόμενη στο συνέδριο της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο φιλοξενεί το ΑΚΕΛ στη Λεμεσό γράφει για πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στις προσπάθειες επανένωσης της Κύπρου. Σε άλλο θέμα γράφει για φόβους να μην σκαλώσει η υπόθεση για τη διαφθορά στην ΚΟΠ, η οποία βρίσκεται στα συρτάρια, όπως αναφέρει. Σε άλλο θέμα γράφει για συνωστισμό στα ΤΑΕΠ και 90% πληρότητα στα δημόσια νοσηλευτήρια και ότι είναι στα όριά τους οι νοσηλευτές.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail», υπό τον τίτλο «Επιχειρηματίας κατηγορεί τον Δήμαρχο Πάφου για βιασμό», γράφει στο κύριο θέμα της ότι ο εργολάβος ανάπτυξης γης Θεόδωρος Αριστοδήμου επαναλαμβάνει κατηγορίες κατά του Δημάρχου Πάφου, καθώς η Αστυνομία ξεκινά νέα έρευνα. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν έγραψε σε ένα ηλεκτρονικό του μήνυμα ότι η χρήση της Κύπρου για την αποφυγή φορολογίας θα ήταν «ανόητη» και «επικίνδυνη». Αλλού γράφει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχονται σε άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσικνοπέμπτη σε ρυθμούς… κρατήσεων – Στο παιχνίδι και ο Άγιος Βαλεντίνος - Οι τιμές του μεζέ και τα ειδικά μενού της αγάπης
Υπό πίεση ο Φ. Φαίδωνος: Ανατροπή με πολύωρη κατάθεση από φερόμενο θύμα - Οι ισχυρισμοί για παλαιότερη υπόθεση και νέα ονόματα στο «κάδρο»
Τζόκερ: Βρέθηκε ο μεγάλος τυχερός και γέμισε το πορτοφόλι του - Πόσα κέρδισε και που παίχτηκε το δελτίο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Φεβρουαρίου - Πείτε τους να ζήσουν
Πρόγνωση καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές επιστρέφουν οι βροχές - Έρχεται πτώση στη θερμοκρασία
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Με πήραν τα ζουμιά» - Ξέσπασε σε κλάματα ο Αλεξάνδρου για τον γιο του

 04.02.2026 - 08:31
Επόμενο άρθρο

Ο διάσημος Βραζιλιάνος chef ανάβει φουκού ξανά στο Τρόοδος - Ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες για τα bbq weekends

 04.02.2026 - 08:35
Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Την ώρα που τα κόμματα κινούνται με πυρετώδεις ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, η κοινή γνώμη παρακολουθεί μια άλλη, πιο ανησυχητική πραγματικότητα: καταγγελίες για διαφθορά και εγκλήματα που παραμένουν ατιμώρητα, ισχυρισμοί για εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μελών της Αστυνομίας, και ένα σύστημα θεσμών που φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

  •  04.02.2026 - 06:11
Υπό πίεση ο Φ. Φαίδωνος: Ανατροπή με πολύωρη κατάθεση από φερόμενο θύμα - Οι ισχυρισμοί για παλαιότερη υπόθεση και νέα ονόματα στο «κάδρο»

Υπό πίεση ο Φ. Φαίδωνος: Ανατροπή με πολύωρη κατάθεση από φερόμενο θύμα - Οι ισχυρισμοί για παλαιότερη υπόθεση και νέα ονόματα στο «κάδρο»

  •  04.02.2026 - 06:14
Ληστεία στη Λάρνακα: Στιγμές τρόμου για υπάλληλο - Άγνωστος μπούκαρε σε περίπτερο, έκλεψε τα χρήματα και έγινε καπνός

Ληστεία στη Λάρνακα: Στιγμές τρόμου για υπάλληλο - Άγνωστος μπούκαρε σε περίπτερο, έκλεψε τα χρήματα και έγινε καπνός

  •  04.02.2026 - 06:39
H ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στην Χίο με τους 15 νεκρούς: «Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα σήματα»

H ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στην Χίο με τους 15 νεκρούς: «Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα σήματα»

  •  04.02.2026 - 08:40
VIDEO: Ανησυχία στην Κλήρου από αγέλη σκύλων - Σε απόγνωση οι κάτοικοι - «Κατασπάραξαν κοτόπουλα και γάτες»

VIDEO: Ανησυχία στην Κλήρου από αγέλη σκύλων - Σε απόγνωση οι κάτοικοι - «Κατασπάραξαν κοτόπουλα και γάτες»

  •  04.02.2026 - 08:54
Τζόκερ: Βρέθηκε ο μεγάλος τυχερός και γέμισε το πορτοφόλι του - Πόσα κέρδισε και που παίχτηκε το δελτίο

Τζόκερ: Βρέθηκε ο μεγάλος τυχερός και γέμισε το πορτοφόλι του - Πόσα κέρδισε και που παίχτηκε το δελτίο

  •  04.02.2026 - 07:12
Ο διάσημος Βραζιλιάνος chef ανάβει φουκού ξανά στο Τρόοδος - Ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες για τα bbq weekends

Ο διάσημος Βραζιλιάνος chef ανάβει φουκού ξανά στο Τρόοδος - Ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες για τα bbq weekends

  •  04.02.2026 - 08:35
Sunday Kristallnacht

Sunday Kristallnacht

  •  03.02.2026 - 20:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα