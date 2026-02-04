VIDEO: Ανησυχία στην Κλήρου από αγέλη σκύλων - Σε απόγνωση οι κάτοικοι - «Κατασπάραξαν κοτόπουλα και γάτες»

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πρόκειται για αγέλη αποτελούμενη από περίπου 8 έως 9 σκύλους, μικρού και μεγαλύτερου μεγέθους, οι οποίοι κινούνται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας, χωρίς να είναι γνωστό πού συχνάζουν ή αν ανήκουν σε κάποιον.

Όπως αναφέρεται, ένα από τα ενήλικα σκυλιά γέννησε πρόσφατα, με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να αυξηθεί και η κατάσταση να επιδεινωθεί.

Οι κάτοικοι δηλώνουν σε απόγνωση καθώς, όπως καταγγέλλουν, τα σκυλιά έχουν κατασπαράξει κοτόπουλα και γάτες, ενώ εκφράζουν φόβους για την ασφάλεια των ίδιων και των παιδιών τους.

Στην εκπομπή του ΡΙΚ «Πρώτη Ενημέρωση» δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες των σκύλων, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Δείτε τις φωτογραφίες στο κάτω απόσπασμα: