VIDEO: Ανησυχία στην Κλήρου από αγέλη σκύλων - Σε απόγνωση οι κάτοικοι - «Κατασπάραξαν κοτόπουλα και γάτες»

 04.02.2026 - 08:54
Έντονη ανησυχία επικρατεί στην κοινότητα Κλήρου, λόγω αγέλης σκύλων που κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα στην περιοχή και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πρόκειται για αγέλη αποτελούμενη από περίπου 8 έως 9 σκύλους, μικρού και μεγαλύτερου μεγέθους, οι οποίοι κινούνται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας, χωρίς να είναι γνωστό πού συχνάζουν ή αν ανήκουν σε κάποιον.

Όπως αναφέρεται, ένα από τα ενήλικα σκυλιά γέννησε πρόσφατα, με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να αυξηθεί και η κατάσταση να επιδεινωθεί.

Οι κάτοικοι δηλώνουν σε απόγνωση καθώς, όπως καταγγέλλουν, τα σκυλιά έχουν κατασπαράξει κοτόπουλα και γάτες, ενώ εκφράζουν φόβους για την ασφάλεια των ίδιων και των παιδιών τους.

Στην εκπομπή του ΡΙΚ «Πρώτη Ενημέρωση» δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες των σκύλων, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Δείτε τις φωτογραφίες στο κάτω απόσπασμα:

Την ώρα που τα κόμματα κινούνται με πυρετώδεις ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, η κοινή γνώμη παρακολουθεί μια άλλη, πιο ανησυχητική πραγματικότητα: καταγγελίες για διαφθορά και εγκλήματα που παραμένουν ατιμώρητα, ισχυρισμοί για εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μελών της Αστυνομίας, και ένα σύστημα θεσμών που φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία του.

