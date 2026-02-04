Themasports lifenewscy
Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της - Πωλήθηκε για ποσό ρεκόρ
Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της - Πωλήθηκε για ποσό ρεκόρ

 04.02.2026 - 09:14
Για 40 χρόνια, ένα μεγάλο κεραμικό πιθάρι βρισκόταν ξεχασμένο στη βεράντα της Λόις Γιούργκενς στη Νεμπράσκα, εκτεθειμένο στους σκληρούς χειμώνες της περιοχής. Η 91χρονη σήμερα γυναίκα πίστευε ότι το αντικείμενο θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 100 δολάρια, αν το πήγαινε σε δημοπρασία αντί να το πωλούσε στο παζάρι της γειτονιάς.

Η Γιούργκενς επικοινώνησε με τον δημοπράτη Κεν Μπρέιμερ, ο οποίος αρχικά εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καθώς ο κατάλογος της επερχόμενης δημοπρασίας είχε ήδη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, αποφάσισε να δει το αντικείμενο από κοντά. Όταν αντίκρισε το πιθάρι Red Wing χωρητικότητας 30 γαλονιών και εξέτασε τις λεπτομέρειες, κατάλαβε ότι επρόκειτο για ιδιαίτερα σπάνιο κομμάτι.

Το πιθάρι έφερε διπλή σφραγίδα της εταιρείας Red Wing –τόσο στο πάνω, όσο και στο κάτω μέρος– ενώ γυαλίστηκε με ειδική τεχνική αλατιού, χαρακτηριστικό που συναντάται σε περιορισμένο αριθμό αντικειμένων. Σύμφωνα με στοιχεία συλλεκτών, μόλις το 20% των κομματιών της εταιρείας φέρουν υπογραφή στο πλάι. Τα συγκεκριμένα κεραμικά κατασκευάζονταν στη Μινεσότα από το 1877 έως περίπου το 1900.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε τη 10η Ιανουαρίου, ημέρα που συνέπεσε με τα 91α γενέθλια της Γιούργκενς. Το πρωί εκείνο βρισκόταν στην εκκλησία, προσφέροντας εθελοντική εργασία και δεν παρακολούθησε την πώληση του αντικειμένου της. Όταν έφτασε στον χώρο της δημοπρασίας, ο Μπρέιμερ διέκοψε τη διαδικασία για να της ανακοινώσει το αποτέλεσμα.

Το πιθάρι πωλήθηκε τελικά έναντι 32.000 δολαρίων, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη στο κοινό. Όπως ανέφερε ο δημοπράτης, η σπανιότητα του αντικειμένου και οι μικρές ατέλειες στην κατασκευή του αύξησαν σημαντικά την αξία του, καθώς τέτοιου είδους χαρακτηριστικά θεωρούνται ιδιαίτερα περιζήτητα από συλλέκτες.

Όταν ο Κεν είδε ότι η Λόις είχε φτάσει, διέκοψε τη δημοπρασία για να της δώσει ίσως το καλύτερο δώρο γενεθλίων που είχε λάβει ποτέ. «Τα πήγαμε λίγο καλύτερα από τα 100 δολάρια. Σας εξασφαλίσαμε 32.000 δολάρια», είπε μπροστά στο ενθουσιασμένο κοινό.

Η πώληση χαρακτηρίστηκε από εκείνον ως «μία σπάνια στιγμή για τον χώρο των δημοπρασιών», ενώ η ιστορία προκάλεσε θετικά σχόλια για τη στάση του οίκου απέναντι στην ιδιοκτήτρια.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

