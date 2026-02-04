Δύσκολες ώρες για πρώην Κύπρια βουλεύτρια - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της - Δείτε φωτογραφία

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η ίδια μέσα από ανάρτησή της, αναφέροντας ότι η μητέρα της «έσβησε ήρεμα, στο κρεβάτι του πόνου, στον παθολογικό θάλαμο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας», όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Όπως σημειώνει, η εκλιπούσα λυτρώθηκε από τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας που την ταλαιπωρούσαν, τα οποία τους τελευταίους επτά μήνες είχαν επιδεινωθεί.

Η οικογένεια την αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση, κάνοντας λόγο για μια ξεχωριστή μητέρα και γιαγιά, που υπήρξε πρότυπο αγάπης, στοργής και αταλάντευτης στήριξης, αλλά και πηγή έμπνευσης για όλους όσοι τη γνώρισαν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον πόνο της προσφυγιάς, καθώς, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, η Γεωργία Περικλέους έφυγε από τη ζωή χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει ελεύθερη στην αγαπημένη της Μόρφου, ούτε στους τόπους καταγωγής των γονιών της, τη Βώνη και την Κυθρέα. Η οικογένεια τονίζει πως αποτελεί χρέος των επόμενων γενεών να συνεχίσουν τον αγώνα για ελευθερία και επιστροφή.