Τραγωδία σε χιονοδρομικό κέντρο: 22χρονη σκοτώθηκε όταν το σακίδιό της πιάστηκε στον αναβατήρα
ΔΙΕΘΝΗ

 04.02.2026 - 09:42
Μία 22χρονη από την Αυστραλία έχασε τις ζωή της σε χιονοδρομικό κέντρο της Ιαπωνίας την Παρασκευή (30/01), όταν παιδεύτηκε στον αναβατήρα ενώ απολάμβανε μια μέρα στο χιόνι κάνοντας σνόουμπορντ.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Tsugaike Mountain Resort, που βρίσκεται στην πόλη Otari της Ιαπωνίας, όπου η νεαρή, που κατάγεται από το Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, βρισκόταν σε διακοπές με φίλους.

Την Παρασκευή το πρωί, η Brooke Day επιβιβάστηκε στον αναβατήρα και, όταν έφτασε στην περιοχή αποβίβασης, η αγκράφα του ιμάντα του σακιδίου της πιάστηκε στο σύστημα. Ο ιμάντας στο στήθος, που παρέμενε κουμπωμένος, την εμπόδισε να αποσυνδεθεί από τον εξοπλισμό.

Το προσωπικό του τουριστικού αξιοθέατου αντιλήφθηκε την κατάσταση και ενεργοποίησε αμέσως το κουμπί έκτακτης ανάγκης για να σταματήσει ο αναβατήρας. Ωστόσο, η επιχείρηση διάσωσης παρεμποδίστηκε επειδή το σακίδιο παρέμενε σταθερά προσκολλημένο στο σώμα της νεαρής γυναίκας, καθυστερώντας κάθε προσπάθεια να την ελευθερώσουν. Κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιμων λεπτών, η Brooke Day σύρθηκε αρκετά μέτρα μέσα στο χιόνι, χωρίς να μπορεί να ελευθερωθεί.

Υπέστη ανακοπή καρδιάς

Όταν οι ομάδες έκτακτης ανάγκης κατάφεραν τελικά να την ελευθερώσουν, η νεαρή γυναίκα είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Η Brooke μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την ανανήψουν, αλλά αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της. Το υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας επιβεβαίωσε τον θάνατό της και δήλωσε ότι η οικογένεια λαμβάνει βοήθεια από την πρεσβεία της χώρας. «Στέλνουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε εκπρόσωπος, σύμφωνα με το ABC .

Το περιστατικό είχε άμεσο αντίκτυπο. Το Tsugaike Mountain Resort και ο χειριστής του αναβατήρα εξέδωσαν κοινή δήλωση ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια και ανακοινώνοντας εσωτερική έρευνα για να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες και να επανεξεταστούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές στις έρευνές τους, ενώ ταυτόχρονα θα εργαστούμε για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου πλαισίου λειτουργίας», δήλωσε ο Tsuneo Kubo, διευθύνων σύμβουλος του θέρετρου.

Το ατύχημα ανάγκασε το προσωρινό κλείσιμο του συστήματος στο οποίο η νεαρή έχασε τη ζωή της, ενός αναβατήρα δύο θέσεων με χωρητικότητα μεταφοράς έως 1.000 ατόμων ανά ώρα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, η νεαρή γυναίκα, που εργαζόταν ως ρεσεψιονίστ σε κλινική, ήταν γνωστή για την ευγένεια και τον ενθουσιασμό της να γνωρίζει νέους ανθρώπους.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια στα συστήματα μεταφοράς στα βουνά, ιδίως όσον αφορά τη χρήση σακιδίων και ιμάντων. Οι ειδικοί στα χειμερινά σπορ προειδοποίησαν ότι, ενώ η μεταφορά προσωπικού εξοπλισμού είναι συνηθισμένη, ο κίνδυνος να μπλεχτεί ένας ιμάντας ή ένα αξεσουάρ μπορεί να έχει θανατηφόρες συνέπειες αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Το ατύχημα που οδήγησε στον θάνατο τη Brooke Day προστίθεται σε μια ανησυχητική σειρά περιστατικών που σχετίζονται με αναβατήρες και έχουν συμβεί σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως επισημαίνει η εφημερίδα The Sun.

Ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά συνέβη στο χιονοδρομικό κέντρο Savin Kuk κοντά στο Žabljak του Μαυροβουνίου. Ο πρώην Γερμανός ποδοσφαιριστής Sebastian Hertner, 34 ετών, έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από αναβατήρα, όταν η καρέκλα του κινήθηκε ξαφνικά προς τα πίσω και συγκρούστηκε με την καρέκλα που βρισκόταν πίσω της. Η 30χρονη σύζυγός του παγιδεύτηκε στην κατεστραμμένη καρέκλα και παρέμεινε εγκλωβισμένη για ώρες μετά το ατύχημα.

Η σειρά των επικίνδυνων συμβάντων δεν τελειώνει εδώ. Τον Ιανουάριο του 2025, το χιονοδρομικό κέντρο Astún στην Huesca της Ισπανίας ήταν το επίκεντρο ατυχήματος που τραυμάτισε σοβαρά περισσότερους από 30 ανθρώπους. Δύο νεαρές γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά και σχεδόν 80 σκιέρ και σνόουμπορντερ έμειναν αιωρούμενοι στον αέρα, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν για τη διάσωση τους.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το ατύχημα στο Astún προκλήθηκε από την «πτώση» μιας γραμμής των αναβατήρων μετά από βλάβη στο καλώδιο. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε την ευπάθεια των συστημάτων αναβατήρων σκι σε μηχανικές βλάβες και την ανάγκη ενίσχυσης των πρωτοκόλλων συντήρησης και ασφάλειας.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Την ώρα που τα κόμματα κινούνται με πυρετώδεις ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, η κοινή γνώμη παρακολουθεί μια άλλη, πιο ανησυχητική πραγματικότητα: καταγγελίες για διαφθορά και εγκλήματα που παραμένουν ατιμώρητα, ισχυρισμοί για εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μελών της Αστυνομίας, και ένα σύστημα θεσμών που φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία του.

  •  04.02.2026 - 06:11
