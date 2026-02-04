«Ο ένας πάνω στον άλλον»: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον αυτοκινητόδρομο από την καραμπόλα – Έκαναν και τρίτη λωρίδα – Φωτογραφία

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της οδικής σύγκρουσης, έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού, με κατεύθυνση τη Λεμεσό, κοντά στη έξοδο προς Άγιο Τύχωνα.

Από τη σύγκρουση των τριών οχημάτων προέκυψε τραυματισμός δύο προσώπων.

Δείτε φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στο CY Police Checkpoints