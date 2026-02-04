Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΠώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260, εγώ πλήρωσα 118»
LIKE ONLINE

Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260, εγώ πλήρωσα 118»

 04.02.2026 - 12:10
Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260, εγώ πλήρωσα 118»

Μια διαφορά άνω των 1.000 δολαρίων μεταξύ αρχικής και τελικής τιμής πτήσης μπορεί να μοιάζει με λάθος του συστήματος ή, ακόμα καλύτερα, μία σπάνια ευκαιρία. Η Nona, ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, παρουσίασε αναλυτικά τη μεθοδολογία με την οποία κατάφερε να ρίξει το κόστος εισιτηρίου από 1.260 σε μόλις 118 δολάρια.

Όπως εξηγεί, δεν πρόκειται για μεμονωμένο «κόλπο», αλλά για μια δομημένη διαδικασία που αξιοποιεί την ικανότητα του AI να εξετάζει τεράστιο όγκο πιθανών συνδυασμών, κάτι που είναι πρακτικά αδύνατο για έναν χρήστη με χειροκίνητη αναζήτηση.

Τα βήματα για να μειώσεις το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων με τη βοήθεια του A.I.
Το πρώτο βήμα είναι η αλλαγή λογικής στο query, δηλαδή αντί για συγκεκριμένη πτήση σε κλειστή ημερομηνία, ζητείται από το AI να λειτουργήσει ως αναλυτής τιμών και να εξετάσει όλες τις πιθανές επιλογές μεταξύ δύο ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών, χωρίς αρχικούς περιορισμούς σε αεροδρόμια ή αεροπορικές.

Στη συνέχεια, το σύστημα ελέγχει εναλλακτικά αεροδρόμια τόσο στην αναχώρηση όσο και στην άφιξη. Η επιλογή κοντινής πόλης ή δευτερεύοντος αεροδρομίου μπορεί να αλλάξει δραστικά την τελική τιμή, ακόμη κι αν απαιτείται επιπλέον χερσαία μετακίνηση.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και ο κατακερματισμός του ταξιδιού. Αντί για ένα ενιαίο εισιτήριο μετ' επιστροφής, η τεχνητή νοημοσύνη προτείνει ξεχωριστά σκέλη διαδρομής, συχνά με διαφορετικές εταιρείες ή μεγάλες ενδιάμεσες στάσεις. Έτσι εμφανίζονται ναύλοι που δεν προβάλλονται στις κλασικές αναζητήσεις.

Ευέλικτες ημερομηνίες και «υπολογιστική δύναμη»

Η χρονική ευελιξία είναι επίσης κρίσιμη. Αντί για μετατόπιση μίας-δύο ημερών, η AI εξετάζει μεγάλα «παράθυρα» ημερομηνιών και συγκρίνει μοτίβα τιμών σε ολόκληρες εβδομάδες, εντοπίζοντας σύντομες περιόδους με απότομες πτώσεις ναύλων.

Κατά τη διαδικασία, το σύστημα επαναλαμβάνει και βελτιώνει τις αναζητήσεις, απορρίπτοντας μη αποδοτικούς συνδυασμούς και κρατώντας τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Πρόκειται ουσιαστικά για υπολογιστική «επίθεση όγκου» (brute force) πάνω σε χιλιάδες σενάρια.

Τον τελευταίο λόγο έχει πάντα ο χρήστης!

Η ίδια επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αγοράζει το εισιτήριο. Αντίθετα, εντοπίζει τις βέλτιστες διαδρομές και τιμές, οι οποίες στη συνέχεια επιβεβαιώνονται χειροκίνητα σε μηχανές αναζήτησης πτήσεων ή απευθείας στις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών.

Η μέθοδος δεν παραβιάζει συστήματα ούτε βασίζεται σε «κρυφές» τιμές. Στηρίζεται στην κατανόηση του τρόπου που λειτουργούν οι αλγόριθμοι τιμολόγησης και στη χρήση του AI ως εργαλείου ανάλυσης.

Το βασικό συμπέρασμα είναι πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν κάνει από μόνη της τα αεροπορικά φθηνότερα, απλά βοηθάει τον ταξιδιώτη να δει επιλογές που οι περισσότεροι δεν θα εντόπιζαν ποτέ.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο βίντεο: Σάλος με Annie Alexui - Τα καρφιά για τη στάση γυναικών στην υπόθεση Φαίδωνος - Το ηχηρό μήνυμα
VIDEO: Έτσι σημειώθηκε η καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο - Ένα όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην ΑΗΚ - Όλες οι πληροφορίες
Δύσκολες ώρες για πρώην Κύπρια βουλεύτρια - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της - Δείτε φωτογραφία
Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260, εγώ πλήρωσα 118»
Σου αρέσουν τα γλυκά; Αυτό είναι το viral «ιαπωνικό τσιζκέικ» με μόλις 2 υλικά - Οι πιο νόστιμες εκδοχές του γλυκού που είναι trending στο ΤikTok

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην ΑΗΚ - Όλες οι πληροφορίες

 04.02.2026 - 12:00
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Έτσι σημειώθηκε η καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο - Ένα όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό

 04.02.2026 - 12:18
Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Την ώρα που τα κόμματα κινούνται με πυρετώδεις ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, η κοινή γνώμη παρακολουθεί μια άλλη, πιο ανησυχητική πραγματικότητα: καταγγελίες για διαφθορά και εγκλήματα που παραμένουν ατιμώρητα, ισχυρισμοί για εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μελών της Αστυνομίας, και ένα σύστημα θεσμών που φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

  •  04.02.2026 - 06:11
Υπό πίεση ο Φ. Φαίδωνος: Ανατροπή με πολύωρη κατάθεση από φερόμενο θύμα - Οι ισχυρισμοί για παλαιότερη υπόθεση και νέα ονόματα στο «κάδρο»

Υπό πίεση ο Φ. Φαίδωνος: Ανατροπή με πολύωρη κατάθεση από φερόμενο θύμα - Οι ισχυρισμοί για παλαιότερη υπόθεση και νέα ονόματα στο «κάδρο»

  •  04.02.2026 - 06:14
Νέος Καβγάς σε Δήμο: Έγιναν «άνω κάτω» για την πρόσληψη παιδιών των Αντιδημάρχων – «Δεν είναι δουλειά σου να μιλάς»

Νέος Καβγάς σε Δήμο: Έγιναν «άνω κάτω» για την πρόσληψη παιδιών των Αντιδημάρχων – «Δεν είναι δουλειά σου να μιλάς»

  •  04.02.2026 - 10:04
Νέο βίντεο: Σάλος με Annie Alexui - Τα καρφιά για τη στάση γυναικών στην υπόθεση Φαίδωνος - Το ηχηρό μήνυμα

Νέο βίντεο: Σάλος με Annie Alexui - Τα καρφιά για τη στάση γυναικών στην υπόθεση Φαίδωνος - Το ηχηρό μήνυμα

  •  04.02.2026 - 09:59
VIDEO: Έτσι σημειώθηκε η καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο - Ένα όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό

VIDEO: Έτσι σημειώθηκε η καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο - Ένα όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό

  •  04.02.2026 - 12:18
Δολοφονία Θανάση Καλογερόπουλου: Εκ πρώτης όψεως ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

Δολοφονία Θανάση Καλογερόπουλου: Εκ πρώτης όψεως ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

  •  04.02.2026 - 10:42
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην ΑΗΚ - Όλες οι πληροφορίες

Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην ΑΗΚ - Όλες οι πληροφορίες

  •  04.02.2026 - 12:00
Νομικός του Διαβόλου: Sunday Kristallnacht

Νομικός του Διαβόλου: Sunday Kristallnacht

  •  03.02.2026 - 20:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα