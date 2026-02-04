VIDEO: Έτσι σημειώθηκε η καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο - Ένα όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο ιδιωτικά οχήματα και ένα βαρύ αρθρωτό φορτηγό, προκαλώντας έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Ο ένας πάνω στον άλλον»: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον αυτοκινητόδρομο από την καραμπόλα – Έκαναν και τρίτη λωρίδα – Φωτογραφία

Όπως αναφέρεται, το κόκκινο όχημα κινούνταν προς Λεμεσό και φέρεται να προσέγγισε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου όπου είχε σχηματιστεί ουρά οχημάτων, ενώ εκτιμάται ότι ανέπτυσσε αυξημένη ταχύτητα. Ο οδηγός, αντιλαμβανόμενος την κυκλοφοριακή συμφόρηση, επιχείρησε να επιβραδύνει και να κινηθεί προς τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με μαύρο σαλούν όχημα που βρισκόταν μπροστά του.

Από τη σύγκρουση, το μαύρο όχημα ωθήθηκε και «καρφώθηκε» σε αρθρωτό φορτηγό, προκαλώντας καραμπόλα. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν αρκετά πρόσωπα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί επίσημα η κατάσταση της υγείας τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Τροχαίας και ασθενοφόρα, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του τροχαίου βρίσκονται σε εξέλιξη. Λόγω του ατυχήματος, η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου έκλεισε προσωρινά, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς Λεμεσό.

Και τα τρία οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το μαύρο σαλούν ακινητοποιήθηκε αντικριστά στην κατεύθυνση της κυκλοφορίας, ενώ το κόκκινο όχημα κατέληξε εκτός δρόμου, σε χαντάκι. Σε πλάνα από το σημείο, διακρίνεται τραυματισμένο πρόσωπο στο έδαφος, με την εικόνα να έχει υποστεί επεξεργασία για προφανείς λόγους.

Δείτε βίντεο: