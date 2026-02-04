Δολοφονία Θανάση Καλογερόπουλου: Εκ πρώτης όψεως ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρίσκονται τέσσερα πρόσωπα ηλικίας 41, 44, 22 και 21 ετών, τα οποία είχαν συλληφθεί στα τέλη του 2023 στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση. Το Δικαστήριο έκρινε και τους τέσσερις κατηγορούμενους ένοχους σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, που αφορούν φόνο εκ προμελέτης.

Όπως αναφέρθηκε στην απόφαση, εκ πρώτης όψεως στοιχειοθετείται η ενοχή τους για τη δολοφονία του Θανάση Καλογερόπουλου.