Έξι απροσδόκητα προειδοποιητικά σημάδια άνοιας – Μην τα αγνοήσετε

Η άνοια είναι ένας γενικός όρος για τις προοδευτικές καταστάσεις που συνδέονται με τη συνεχή μείωση της γνωστικής ικανότητας του εγκεφάλου. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή και η έγκαιρη διάγνωση θεωρείται καθοριστική. Παρακάτω, οι ειδικοί επισημαίνουν τα σημάδια τα οποία θα μπορούσαν να προμηνύουν αυτή την επικίνδυνη κατάσταση για την υγεία.

Μεταβολές της διάθεσης

Σύμφωνα με το NHS, η άνοια δεν περιλαμβάνεται στη διαδικασία της φυσιολογικής γήρανσης. Ένα από τα λιγότερο ύποπτα σημάδια της είναι και οι εναλλαγές στη διάθεση. Τόσο τα ίδια τα άτομα, όσο και οι οικείοι τους δύσκολα θα αντιληφθούν αυτές τις αλλαγές, χωρίς να τα λάβουν υπόψιν τους για κάποιο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένους ανθρώπους, τα συμπτώματα αυτά θα παραμείνουν τα ίδια και δεν θα επιδεινωθούν. Κάποιοι άλλοι, ωστόσο, με ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI) θα εκδηλώσουν άνοια.

Δυσκολία στην εκμάθηση νέων πληροφοριών

Ο Δρ Tim Beanland, επικεφαλής του τμήματος ενημέρωσης της Εταιρείας Alzheimer επισημαίνει πόσο διαφορετική είναι η επαφή με νέες γνώσεις για τα άτομα με γνωστική εξασθένιση: «Αν αγόραζα ένα νέο τεχνολογικό αντικείμενο ή εξοπλισμό, ενδεχομένως να μου έπαιρνε πολύ χρόνο να το ρυθμίσω, αλλά νομίζω ότι θα τα κατάφερνα ακολουθώντας τις οδηγίες. Αλλά αν έχετε άνοια, το να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε μια νέα εφαρμογή ή συσκευή είναι πραγματικά δύσκολο».

Επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις

«Εάν ο σύντροφός σας βγει έξω το βράδυ και απλά ξεχάσατε τι ώρα σας είπε πως θα επιστρέψει, αυτό δεν είναι μάλλον κάτι ανησυχητικό. Εάν όμως έχετε άνοια, είναι πολύ πιθανό να μη θυμάστε κάτι που σας είπε κάποιος πριν από πέντε ή δέκα λεπτά. Αυτή η επανάληψη ενδεχομένως να χρειάζεται διερεύνηση και την εξέταση από κάποιον ειδικό» εξηγεί ο Δρ Beanland.

Τοποθέτηση αντικειμένων σε περίεργα μέρη

«Δεν υπάρχει πρόβλημα εάν κάποιες φορές ξεχνάτε που έχετε βάλει τα κλειδιά ή το κινητό σας τηλέφωνο. Όταν, όμως, έχετε άνοια, είναι σύνηθες να βάζετε τα πράγματα στα πιο ασυνήθιστα μέρη», δήλωσε ο Δρ Beanland. «Μπορεί, για παράδειγμα, να βάλετε τα κλειδιά του σπιτιού σας στο ντουλάπι του μπάνιου. Είναι λίγο περίεργη σαν συμπεριφορά, αλλά είναι ένα από τα πράγματα που μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι με άνοια» συμπληρώνει ο ειδικός.

Δυσκολία στη διαχείριση των λογαριασμών

Η διαχείριση των οικονομικών του σπιτιού σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι δύσκολη, ιδίως με την πάροδο της ηλικίας. Αυτό μπορεί επίσης να σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού ή την πληρωμή των λογαριασμών: «Εάν η άνοια έχει ήδη εκδηλωθεί, οι άνθρωποι δυσκολεύονται πραγματικά, χάνοντας την ικανότητα να οργανώνονται και να προγραμματίζουν εκ των προτέρων» εξηγεί ο Δρ Beanland. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τις αλλαγές: εάν ποτέ δεν είχατε καλή μνήμη ή δεν ήσασταν τόσο καλοί με τη ρύθμιση των πάγιων πληρωμών, τότε αυτό δε θα αλλάξει με τον καιρό, σημειώνει ο Δρ Beanland.

Εμπόδια στην καθημερινή ζωή

Αν έχετε άνοια, τα συμπτώματά σας θα δυσκολεύουν την καθημερινή σας ζωή, τόνισε ο Δρ Beanland: «Δυσκολεύεστε να συμμετέχετε σε μια συζήτηση, να οργανώσετε τα πράγματα, μέχρι και να θυμηθείτε πού έχετε παρκάρει. Αυτά δεν είναι απλώς ενοχλητικά, αλλά μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν την ικανότητά σας να προχωρήσετε και να κάνετε πράγματα» επεσήμανε.

