Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝέος Καβγάς σε Δήμο: Έγιναν «άνω κάτω» για την πρόσληψη παιδιών των Αντιδημάρχων – «Δεν είναι δουλειά σου να μιλάς»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέος Καβγάς σε Δήμο: Έγιναν «άνω κάτω» για την πρόσληψη παιδιών των Αντιδημάρχων – «Δεν είναι δουλειά σου να μιλάς»

 04.02.2026 - 10:04
Νέος Καβγάς σε Δήμο: Έγιναν «άνω κάτω» για την πρόσληψη παιδιών των Αντιδημάρχων – «Δεν είναι δουλειά σου να μιλάς»

Νέος καβγάς σημειώθηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίας του Δήμου Πόλις Χρυσοχούς με αφορμή την πρόσληψη και μονομιποοίηση παιδιών μερικών αντιδημάρχων από τον εν λόγω Δήμο.

Σημειώνεται πως η νέα κόντρα σημειώθηκε μεταξύ του Αντιδημάρχου Κρήτου Τέρα και του Δημάρχου Πόλις Χρυσοχούς.

Συγκεκριμένα, ο Αντιδήμαρχος Κρήτου Τέρα, Δέρβης Χαραλάμπους, μιλώντας στο ThemaOnline, σημείωσε πως ο Δήμος προσέλαβε ως εποχιακούς εργάτες, τα παιδιά 4 αντιδημάρχων στις διαδικασίες  που συμμετείχαν οι πατεράδες τους και εν συνεχεία τα μονιμοποίησε.

Όπως ανέφερε συγκεκριμένα, «Ζήτησα να μην επικυρωθεί αυτή η απόφαση για να προστατεύσω τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους αλλά και τον Δήμο διότι οι πράξεις είναι παράνομες και θα ακολουθήσουν αγωγές» ενώ πρόσθεσε πως, «ο Δήμαρχος άρχισε να φωνάζει και είπε χαρακτηριστικά πως δεν είναι δουλειά να σου να μιλάς και να φοβερίζεις την πλειοψηφία».

Παράλληλα ο κ. Χαραλάμπους δήλωσε πως έχει στείλει επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Γενικό Ελεγκτή και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο σημειώνοντας πως, «Το σχέδιο ήταν μια επαναλαμβανόμενη καλοσχεδιασμένη παρανομία για να εξυπηρετηθούν προεκλογικές υποσχέσεις».

Πάντως σε δική του δήλωση στο ThemaOnline, ο Δήμαρχος Πόλις Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, ανέφερε πως, «από τη στιγμή που οι έκτακτοι εργάτες έχουν συμπληρώσει πέραν των 12 μηνών εργασία έχουμε νομική υποχρέωση να τους μονιμοποιήσουμε» προσθέτοντας πως, «δεν γνωρίζαμε προηγουμένως ότι αν συμπλήρωνε κάποιος 12μηνη συνεχή εργασία είχαμε νομική υποχρέωση να τον μονιμοποιήσουμε».

Ερωτηθείς για τους ισχυρισμούς του ο Αντιδημάρχου Κρήτου Τέρα για το γεγονός ότι στην αίθουσα βρίσκονταν οι Αντιδήμαρχοι που προσλήφθηκαν τα παιδιά τους, ο Δήμαρχος σημείωσε πως, «κακώς έμειναν στην αίθουσα, δεν είχα εξουσία να τους βγάλω έξω, ο καθένας θα πρέπει να έχει την ευσυνειδησία να βγαίνει έξω».

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσικνοπέμπτη σε ρυθμούς… κρατήσεων – Στο παιχνίδι και ο Άγιος Βαλεντίνος - Οι τιμές του μεζέ και τα ειδικά μενού της αγάπης
Υπό πίεση ο Φ. Φαίδωνος: Ανατροπή με πολύωρη κατάθεση από φερόμενο θύμα - Οι ισχυρισμοί για παλαιότερη υπόθεση και νέα ονόματα στο «κάδρο»
Τζόκερ: Βρέθηκε ο μεγάλος τυχερός και γέμισε το πορτοφόλι του - Πόσα κέρδισε και που παίχτηκε το δελτίο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Φεβρουαρίου - Πείτε τους να ζήσουν
Πρόγνωση καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές επιστρέφουν οι βροχές - Έρχεται πτώση στη θερμοκρασία
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέο βίντεο: Σάλος με Annie Alexui - Τα καρφιά για τη στάση γυναικών στην υπόθεση Φαίδωνος - Το ηχηρό μήνυμα

 04.02.2026 - 09:59
Επόμενο άρθρο

Τροχαίο με δύο τραυματίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού - Έκλεισε η αριστερή λωρίδα

 04.02.2026 - 10:13
Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Την ώρα που τα κόμματα κινούνται με πυρετώδεις ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, η κοινή γνώμη παρακολουθεί μια άλλη, πιο ανησυχητική πραγματικότητα: καταγγελίες για διαφθορά και εγκλήματα που παραμένουν ατιμώρητα, ισχυρισμοί για εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μελών της Αστυνομίας, και ένα σύστημα θεσμών που φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

  •  04.02.2026 - 06:11
Υπό πίεση ο Φ. Φαίδωνος: Ανατροπή με πολύωρη κατάθεση από φερόμενο θύμα - Οι ισχυρισμοί για παλαιότερη υπόθεση και νέα ονόματα στο «κάδρο»

Υπό πίεση ο Φ. Φαίδωνος: Ανατροπή με πολύωρη κατάθεση από φερόμενο θύμα - Οι ισχυρισμοί για παλαιότερη υπόθεση και νέα ονόματα στο «κάδρο»

  •  04.02.2026 - 06:14
Νέος Καβγάς σε Δήμο: Έγιναν «άνω κάτω» για την πρόσληψη παιδιών των Αντιδημάρχων – «Δεν είναι δουλειά σου να μιλάς»

Νέος Καβγάς σε Δήμο: Έγιναν «άνω κάτω» για την πρόσληψη παιδιών των Αντιδημάρχων – «Δεν είναι δουλειά σου να μιλάς»

  •  04.02.2026 - 10:04
Νέο βίντεο: Σάλος με Annie Alexui - Τα καρφιά για τη στάση γυναικών στην υπόθεση Φαίδωνος - Το ηχηρό μήνυμα

Νέο βίντεο: Σάλος με Annie Alexui - Τα καρφιά για τη στάση γυναικών στην υπόθεση Φαίδωνος - Το ηχηρό μήνυμα

  •  04.02.2026 - 09:59
VIDEO: Ανησυχία στην Κλήρου από αγέλη σκύλων - Σε απόγνωση οι κάτοικοι - «Κατασπάραξαν κοτόπουλα και γάτες»

VIDEO: Ανησυχία στην Κλήρου από αγέλη σκύλων - Σε απόγνωση οι κάτοικοι - «Κατασπάραξαν κοτόπουλα και γάτες»

  •  04.02.2026 - 08:54
H ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στην Χίο με τους 15 νεκρούς: «Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα σήματα»

H ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στην Χίο με τους 15 νεκρούς: «Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα σήματα»

  •  04.02.2026 - 08:40
Τζόκερ: Βρέθηκε ο μεγάλος τυχερός και γέμισε το πορτοφόλι του - Πόσα κέρδισε και που παίχτηκε το δελτίο

Τζόκερ: Βρέθηκε ο μεγάλος τυχερός και γέμισε το πορτοφόλι του - Πόσα κέρδισε και που παίχτηκε το δελτίο

  •  04.02.2026 - 07:12
Ο διάσημος Βραζιλιάνος chef ανάβει φουκού ξανά στο Τρόοδος - Ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες για τα bbq weekends

Ο διάσημος Βραζιλιάνος chef ανάβει φουκού ξανά στο Τρόοδος - Ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες για τα bbq weekends

  •  04.02.2026 - 08:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα