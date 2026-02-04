Νέος Καβγάς σε Δήμο: Έγιναν «άνω κάτω» για την πρόσληψη παιδιών των Αντιδημάρχων – «Δεν είναι δουλειά σου να μιλάς»

Σημειώνεται πως η νέα κόντρα σημειώθηκε μεταξύ του Αντιδημάρχου Κρήτου Τέρα και του Δημάρχου Πόλις Χρυσοχούς.

Συγκεκριμένα, ο Αντιδήμαρχος Κρήτου Τέρα, Δέρβης Χαραλάμπους, μιλώντας στο ThemaOnline, σημείωσε πως ο Δήμος προσέλαβε ως εποχιακούς εργάτες, τα παιδιά 4 αντιδημάρχων στις διαδικασίες που συμμετείχαν οι πατεράδες τους και εν συνεχεία τα μονιμοποίησε.

Όπως ανέφερε συγκεκριμένα, «Ζήτησα να μην επικυρωθεί αυτή η απόφαση για να προστατεύσω τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους αλλά και τον Δήμο διότι οι πράξεις είναι παράνομες και θα ακολουθήσουν αγωγές» ενώ πρόσθεσε πως, «ο Δήμαρχος άρχισε να φωνάζει και είπε χαρακτηριστικά πως δεν είναι δουλειά να σου να μιλάς και να φοβερίζεις την πλειοψηφία».

Παράλληλα ο κ. Χαραλάμπους δήλωσε πως έχει στείλει επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Γενικό Ελεγκτή και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο σημειώνοντας πως, «Το σχέδιο ήταν μια επαναλαμβανόμενη καλοσχεδιασμένη παρανομία για να εξυπηρετηθούν προεκλογικές υποσχέσεις».

Πάντως σε δική του δήλωση στο ThemaOnline, ο Δήμαρχος Πόλις Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, ανέφερε πως, «από τη στιγμή που οι έκτακτοι εργάτες έχουν συμπληρώσει πέραν των 12 μηνών εργασία έχουμε νομική υποχρέωση να τους μονιμοποιήσουμε» προσθέτοντας πως, «δεν γνωρίζαμε προηγουμένως ότι αν συμπλήρωνε κάποιος 12μηνη συνεχή εργασία είχαμε νομική υποχρέωση να τον μονιμοποιήσουμε».

Ερωτηθείς για τους ισχυρισμούς του ο Αντιδημάρχου Κρήτου Τέρα για το γεγονός ότι στην αίθουσα βρίσκονταν οι Αντιδήμαρχοι που προσλήφθηκαν τα παιδιά τους, ο Δήμαρχος σημείωσε πως, «κακώς έμειναν στην αίθουσα, δεν είχα εξουσία να τους βγάλω έξω, ο καθένας θα πρέπει να έχει την ευσυνειδησία να βγαίνει έξω».