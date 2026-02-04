Στη γειτονιά των αγγέλων η Έλλη Μάρκου – Ποια η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

Η Εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τσέρι στη Λευκωσία σήμερα Τετάρτη 04/02/2026, ώρα 14:00.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Τσερίου (Νέο) , Λευκωσία .

Οι τεθλιμμένοι: Παιδιά, εγγονή, αδέλφη και λοιποί συγγενείς. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30. Μετά την ταφή θα ακολουθήσει καφές στο σπίτι της εκλιπούσας.

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για: ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ