Στη γειτονιά των αγγέλων η Έλλη Μάρκου – Ποια η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη γειτονιά των αγγέλων η Έλλη Μάρκου – Ποια η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

 04.02.2026 - 09:12
Στη γειτονιά των αγγέλων η Έλλη Μάρκου – Ποια η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Έλλης Μάρκου.

Η Εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τσέρι στη Λευκωσία σήμερα Τετάρτη 04/02/2026, ώρα 14:00.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Τσερίου (Νέο) , Λευκωσία .

Οι τεθλιμμένοι: Παιδιά, εγγονή, αδέλφη και λοιποί συγγενείς. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30. Μετά την ταφή θα ακολουθήσει καφές στο σπίτι της εκλιπούσας.

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για: ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ

 

Την ώρα που τα κόμματα κινούνται με πυρετώδεις ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, η κοινή γνώμη παρακολουθεί μια άλλη, πιο ανησυχητική πραγματικότητα: καταγγελίες για διαφθορά και εγκλήματα που παραμένουν ατιμώρητα, ισχυρισμοί για εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μελών της Αστυνομίας, και ένα σύστημα θεσμών που φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία του.

