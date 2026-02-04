Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συγκλονίζει με εικόνες από τη μακρά πορεία αποκατάστασης – «Ρωτάς πώς αντέχω»

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου
Την ώρα που τα κόμματα κινούνται με πυρετώδεις ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, η κοινή γνώμη παρακολουθεί μια άλλη, πιο ανησυχητική πραγματικότητα: καταγγελίες για διαφθορά και εγκλήματα που παραμένουν ατιμώρητα, ισχυρισμοί για εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μελών της Αστυνομίας, και ένα σύστημα θεσμών που φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία του.