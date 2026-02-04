Πανίκος Ξιούρουπας: Από την προσφορά της κοινωνίας, στη φωνή της Βουλής

Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, με χρόνια παρουσίας στα γήπεδα και στις τοπικές κοινωνίες, ο Ξιούρου έμαθε από νωρίς τι σημαίνει ομαδικότητα, αγώνας και επιμονή. Αυτές τις αξίες μετέφερε εκτός αγωνιστικών χώρων, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής του στην κοινωνική προσφορά.

Σήμερα είναι επικεφαλής της Κοινωνικής Συμμαχίας Λάρνακας και πρόεδρος του Ιδρύματος «Ηλιαχτίδα Ζωής», μέσα από το οποίο επιτελεί σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, στηρίζοντας ευάλωτες οικογένειες, παιδιά και ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Για τον ίδιο, η φιλανθρωπία δεν είναι περιστασιακή πράξη, αλλά στάση ζωής.

Για δεύτερη φορά είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία στις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές, με ξεκάθαρο στόχο: να μεταφέρει τη φωνή της κοινωνίας μέσα στα έδρανα της Βουλής. Όπως ο ίδιος τονίζει, θέλει η προσφορά του να αποκτήσει και θεσμική διάσταση, ώστε να μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών για μια κοινωνία πιο δίκαιη και ανθρώπινη.

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του είναι η ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό απέναντι στην ακρίβεια και τη φτώχεια. Σε μια περίοδο όπου χιλιάδες νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες, θεωρεί επιτακτική την υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων στήριξης, με έμφαση στους χαμηλόμισθους, τις πολύτεκνες οικογένειες και τους συνταξιούχους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει και στα Άτομα με Αναπηρία, επισημαίνοντας πως η Κύπρος δεν διαθέτει ακόμη ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό. Υποστηρίζει την ενίσχυση προγραμμάτων εργασιακής ένταξης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την αύξηση επιδομάτων και ουσιαστικές οικονομικές διευκολύνσεις, μαζί με πρακτικές πολιτικές που διασφαλίζουν αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες.

Όσοι γνωρίζουν τον Πανίκο Ξιούρουπα μιλούν για έναν άνθρωπο ειλικρινή, προσιτό, με γνώση των προβλημάτων της κοινωνίας και πραγματική διάθεση να δουλέψει για το κοινό καλό. Πιστεύει βαθιά ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο — και ιδιαίτερα τις επόμενες γενιές.

Η Λάρνακα χρειάζεται ανθρώπους με κοινωνικές ευαισθησίες και εμπειρία δράσης, για να διεκδικήσει έργα κοινωνικά και αναπτυξιακά που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Γιατί, όπως λέει και ο ίδιος:

«Σε αυτό τον κόσμο, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του.»