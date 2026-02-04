Ο διάσημος Βραζιλιάνος chef ανάβει φουκού ξανά στο Τρόοδος - Ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες για τα bbq weekends

Αφήνοντας για λίγο την πρωτεύουσα, «μετακομίζει» ξανά στο πιο ψηλό σημείο της Κύπρου για τρία ξεχωριστά BBQ weekends, γεμάτα καπνό, φωτιά και αυθεντικές γεύσεις.

Συγκεκριμένα, το FOGO BBQ ανάβει φουκού στο Jubilee Hotel Troodos στις 21 & 22 Μαρτίου, 18 & 19 Απριλίου και 16 & 17 Μαΐου, προσφέροντας ζουμερά, άψογα ψημένα steaks, λαχταριστά burgers και όλα όσα έχουν καθιερώσει τη χαρακτηριστική υπογραφή FOGO ως εμπειρία που αξίζει να ζήσεις.

Φωτιά που καίει αργά, εκλεκτά κρέατα, καθαρός βουνίσιος αέρας και το φυσικό σκηνικό του Τροόδους συνθέτουν το απόλυτο setting για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τις αυθεντικές outdoor εμπειρίες.

📍 Jubilee Hotel Troodos

📅 21 & 22 Μαρτίου | 18 & 19 Απριλίου | 16 & 17 Μαΐου

📞 Κρατήσεις: 25 420107

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus