Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΟ διάσημος Βραζιλιάνος chef ανάβει φουκού ξανά στο Τρόοδος - Ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες για τα bbq weekends
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο διάσημος Βραζιλιάνος chef ανάβει φουκού ξανά στο Τρόοδος - Ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες για τα bbq weekends

 04.02.2026 - 08:35
Ο διάσημος Βραζιλιάνος chef ανάβει φουκού ξανά στο Τρόοδος - Ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες για τα bbq weekends

Ο διάσημος πλέον Βραζιλιάνος chef Jeffrey Hoffens, που έχει μετατρέψει το ψήσιμο στη φωτιά σε γαστρονομική εμπειρία και τάση, επιστρέφει στο Τρόοδος έπειτα από τη μεγάλη επιτυχία και την αυξημένη ζήτηση των προηγούμενων events του.

Αφήνοντας για λίγο την πρωτεύουσα, «μετακομίζει» ξανά στο πιο ψηλό σημείο της Κύπρου για τρία ξεχωριστά BBQ weekends, γεμάτα καπνό, φωτιά και αυθεντικές γεύσεις.

Συγκεκριμένα, το FOGO BBQ ανάβει φουκού στο Jubilee Hotel Troodos στις 21 & 22 Μαρτίου, 18 & 19 Απριλίου και 16 & 17 Μαΐου, προσφέροντας ζουμερά, άψογα ψημένα steaks, λαχταριστά burgers και όλα όσα έχουν καθιερώσει τη χαρακτηριστική υπογραφή FOGO ως εμπειρία που αξίζει να ζήσεις.

Φωτιά που καίει αργά, εκλεκτά κρέατα, καθαρός βουνίσιος αέρας και το φυσικό σκηνικό του Τροόδους συνθέτουν το απόλυτο setting για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τις αυθεντικές outdoor εμπειρίες.

 

📍 Jubilee Hotel Troodos

📅 21 & 22 Μαρτίου | 18 & 19 Απριλίου | 16 & 17 Μαΐου

📞 Κρατήσεις: 25 420107

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσικνοπέμπτη σε ρυθμούς… κρατήσεων – Στο παιχνίδι και ο Άγιος Βαλεντίνος - Οι τιμές του μεζέ και τα ειδικά μενού της αγάπης
Υπό πίεση ο Φ. Φαίδωνος: Ανατροπή με πολύωρη κατάθεση από φερόμενο θύμα - Οι ισχυρισμοί για παλαιότερη υπόθεση και νέα ονόματα στο «κάδρο»
Τζόκερ: Βρέθηκε ο μεγάλος τυχερός και γέμισε το πορτοφόλι του - Πόσα κέρδισε και που παίχτηκε το δελτίο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Φεβρουαρίου - Πείτε τους να ζήσουν
Πρόγνωση καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές επιστρέφουν οι βροχές - Έρχεται πτώση στη θερμοκρασία
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

 04.02.2026 - 08:33
Επόμενο άρθρο

H ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στην Χίο με τους 15 νεκρούς: «Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα σήματα»

 04.02.2026 - 08:40
Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Την ώρα που τα κόμματα κινούνται με πυρετώδεις ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, η κοινή γνώμη παρακολουθεί μια άλλη, πιο ανησυχητική πραγματικότητα: καταγγελίες για διαφθορά και εγκλήματα που παραμένουν ατιμώρητα, ισχυρισμοί για εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μελών της Αστυνομίας, και ένα σύστημα θεσμών που φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

  •  04.02.2026 - 06:11
Υπό πίεση ο Φ. Φαίδωνος: Ανατροπή με πολύωρη κατάθεση από φερόμενο θύμα - Οι ισχυρισμοί για παλαιότερη υπόθεση και νέα ονόματα στο «κάδρο»

Υπό πίεση ο Φ. Φαίδωνος: Ανατροπή με πολύωρη κατάθεση από φερόμενο θύμα - Οι ισχυρισμοί για παλαιότερη υπόθεση και νέα ονόματα στο «κάδρο»

  •  04.02.2026 - 06:14
Ληστεία στη Λάρνακα: Στιγμές τρόμου για υπάλληλο - Άγνωστος μπούκαρε σε περίπτερο, έκλεψε τα χρήματα και έγινε καπνός

Ληστεία στη Λάρνακα: Στιγμές τρόμου για υπάλληλο - Άγνωστος μπούκαρε σε περίπτερο, έκλεψε τα χρήματα και έγινε καπνός

  •  04.02.2026 - 06:39
H ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στην Χίο με τους 15 νεκρούς: «Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα σήματα»

H ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στην Χίο με τους 15 νεκρούς: «Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα σήματα»

  •  04.02.2026 - 08:40
VIDEO: Ανησυχία στην Κλήρου από αγέλη σκύλων - Σε απόγνωση οι κάτοικοι - «Κατασπάραξαν κοτόπουλα και γάτες»

VIDEO: Ανησυχία στην Κλήρου από αγέλη σκύλων - Σε απόγνωση οι κάτοικοι - «Κατασπάραξαν κοτόπουλα και γάτες»

  •  04.02.2026 - 08:54
Τζόκερ: Βρέθηκε ο μεγάλος τυχερός και γέμισε το πορτοφόλι του - Πόσα κέρδισε και που παίχτηκε το δελτίο

Τζόκερ: Βρέθηκε ο μεγάλος τυχερός και γέμισε το πορτοφόλι του - Πόσα κέρδισε και που παίχτηκε το δελτίο

  •  04.02.2026 - 07:12
Ο διάσημος Βραζιλιάνος chef ανάβει φουκού ξανά στο Τρόοδος - Ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες για τα bbq weekends

Ο διάσημος Βραζιλιάνος chef ανάβει φουκού ξανά στο Τρόοδος - Ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες για τα bbq weekends

  •  04.02.2026 - 08:35
Sunday Kristallnacht

Sunday Kristallnacht

  •  03.02.2026 - 20:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα