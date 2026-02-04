Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Αννίτας: Πώς σχολιάζει τις εξελίξεις στην υπόθεση Φαίδωνα – «Ο κόσμος θέλει να νιώσει ότι βάζουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο»

 04.02.2026 - 13:10
Παρέμβαση Αννίτας: Πώς σχολιάζει τις εξελίξεις στην υπόθεση Φαίδωνα – «Ο κόσμος θέλει να νιώσει ότι βάζουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο»

Στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» μίλησε η Πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου η οποία σχολίασε τις εξελίξεις στην υπόθεση του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Συγκεκριμένα η κ. Δημητρίου ανέφερε πως, «εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη νομική πτυχή και να προδικάσουμε ότι κάποιος είναι αθώος ή ένοχος».

Επιπρόσθετα ξεκαθάρισε πως, «η στάση μας σε αυτά τα θέματα είναι αδιαπραγμάτευτή» και πρόσθεσε πως, «ζητούμε ότι όποιο και να αφορά για οποιαδήποτε καταγγελία να προχωρήσει άμεσα η αστυνομική διερεύνηση» και συμπλήρωσε πως, « αυτές οι σκιές δεν βοηθούν ούτε την δικαιοσύνη, ούτε εμάς, ούτε κανένα».

Παράλληλα σημείωσε πως, αν υπάρχει οτιδήποτε που μπορούμε να πράξουμε πολιτικά θα το πράξουμε» και πρόσθεσε πως, «δεν έχει σημασία αν αφορά μια καταγγελία ένα στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού, αφορά την ίδια την εξέταση της καταγγελίας, που πρέπει να εξεταστεί κι εκεί θα είμαστε αμείλικτοι».

«Τίποτα δεν είναι αποδεκτό, να βλέπουν οι πολίτες αυτές τις εξελίξεις και οι θεσμοί να μην βγαίνουν μπροστά», σημείωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και συμπλήρωσε πως, «δεν έχει σημασία αν είναι στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού αλλά ακόμα πιο αυστηροί πρέπει να είμαστε με δικά μας στελέχη».

Καταληκτικά η κ. Δημητρίου δήλωσε πως, «αυτή την στιγμή ο κόσμος θέλει να νιώσει ότι βάζουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο».

Δείτε το απόσπασμα:  

