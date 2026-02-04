Παρατείνεται μέχρι το 2027 ο μειωμένος ΦΠΑ στο ρεύμα - Η απόφαση του Υπουργικού

Σε δήλωσή του μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ανέφερε ότι το υφιστάμενο καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια ισχύει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.

«Λόγω του ότι η τιμή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει μειωθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η Κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχίσει μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2027 την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ», σημείωσε.

«Αυτό συνεπάγεται ένα κόστος 40 εκατομμυρίων και το μέτρο αυτό προωθείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των μέτρων για αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών ενέργειας και των συνεχιζόμενων προσπαθειών για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών», σημείωσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ