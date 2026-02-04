Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Νάπολη: Δολοφόνησε την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική

 04.02.2026 - 15:41
Νάπολη: Δολοφόνησε την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική

Η Ιλένια Μουζέλα ζούσε στην περιοχή Ποντιτσέλι, στην περιφέρεια της Νάπολης, όπου η κοινωνική πραγματικότητα είναι δύσκολη και οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη διακίνηση ναρκωτικών και την παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος.

Κατά την διάρκεια της νύχτας ο αδελφός της, ο Τζουζέπε, μαχαίρωσε πισώπλατα την Ιλένια μέχρι θανάτου.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο. Καθοριστικής σημασίας για τις έρευνες ήταν εικόνες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Τζουζέπε Μουζέλα δολοφόνησε την αδελφή του επειδή, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στους ανακριτές, άκουγε δυνατά μουσική και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση του Φαίδωνα Φαίδωνος, αφού μετά την λήψη της επιστολής από την Αστυνομία, το ΥΠΕΣ προχώρησε άμεσα και έθεσε σε αργία τον ίδιο αλλά και τον δήμαρχο Λευκονοίκου.

