Εμπλέκεται η Κύπρος στον πόλεμο Ισραήλ–Παλαιστίνης; Η αναφορά που προκαλεί

 04.02.2026 - 16:18
Εμπλέκεται η Κύπρος στον πόλεμο Ισραήλ–Παλαιστίνης; Η αναφορά που προκαλεί

Η Κύπρος εμπλέκεται όλο και περισσότερο στη σύγκρουση του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, με τη Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι να χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος σταθμός για την παράδοση όπλων στο Ισραήλ, ανέφερε ο Τζέρεμι Κόρμπιν, μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και συνιδρυτής του Your Party, στο μήνυμά του προς την Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, με την ευκαιρία των «Ημερών Μελέτης» που φιλοξενούνται αυτές τις μέρες στην Κύπρο.

Σημειώνοντας ότι υπάρχουν "πολύ σημαντικά ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις", όσον αφορά την Κύπρο και την Παλαιστίνη, ο Τζέρεμι Κόρμπιν είπε ότι "η Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος σταθμός για την παράδοση όπλων στο Ισραήλ και η Κύπρος εμπλέκεται όλο και περισσότερο στη σύγκρουση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πλήρης στήριξη στο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να ζήσει ελεύθερος, να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή, να καταδικαστεί η γενοκτονία για αυτό που πράγματι είναι και να εκφραστεί έμπρακτη αλληλεγγύη προς τον λαό της Παλαιστίνης".

Σημείωσε ότι προσβλέπει πάντοτε στις εκδηλώσεις της Ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα στο πλαίσιο των ημερών μελέτης της Ομάδας. "Έχουμε πάρα πολλά, εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα να μελετήσουμε και να συζητήσουμε. Πρώτο από αυτά είναι οι επιπτώσεις της λιτότητας και των πολιτικών της ελεύθερης αγοράς σε ολόκληρη την ήπειρο, με την αύξηση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, τις εντεινόμενες επιθέσεις στο κοινωνικό κράτος και, σε άμεση σύνδεση με αυτά, την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη", ανέφερε.

Επιπλέον, σημείωσε ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα "και να αντιταχθούμε δυναμικά στον ρατσισμό σε οποιαδήποτε μορφή του. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε τα ζητήματα πολέμου και ειρήνης σε ολόκληρη την ήπειρο. Θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στην πολεμική οικονομία που έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την ηγεσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τις τεράστιες δαπάνες για εξοπλισμούς και τη μεγάλη αύξηση στις μετοχές των βιομηχανιών όπλων λόγω των πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη", ανέφερε.

Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση του Φαίδωνα Φαίδωνος, αφού μετά την λήψη της επιστολής από την Αστυνομία, το ΥΠΕΣ προχώρησε άμεσα και έθεσε σε αργία τον ίδιο αλλά και τον δήμαρχο Λευκονοίκου.

