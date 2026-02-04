Themasports lifenewscy
ΑρχικήΚοινωνίαΔεν μένουν στα λόγια: Θεσμική παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν μένουν στα λόγια: Θεσμική παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου

 04.02.2026 - 18:14
Δεν μένουν στα λόγια: Θεσμική παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου

Στην αποστολή επίσημων επιστολών προς τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο πλαίσιο των θεσμικών ενεργειών που είχε προαναγγείλει, αναφορικά με δημόσιες δηλώσεις Ευρωβουλευτή, οι οποίες προσέβαλαν άτομα με νοητική αναπηρία και το Παραολυμπιακό Κίνημα συνολικά, προχώρησε χθες η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Επιτροπής, συγκεκριμένα επιστολή αποστάληκε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα αρμόδια όργανα δεοντολογίας και εφαρμογής του Κώδικα Συμπεριφοράς των Ευρωβουλευτών, καθώς και προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, με αίτημα την εξέταση της υπόθεσης υπό το πρίσμα της θεσμικής ευθύνης, του δημόσιου λόγου και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Παράλληλα, η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή προχωρά στην ενημέρωση ευρωπαϊκών δικτύων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και στη διάδοση των αξιών του Παραολυμπιακού Κινήματος, ζητώντας την ενεργή τους συμμετοχή και τη θεσμική τους παρέμβαση.

Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή καθιστά σαφές ότι οι ενέργειες αυτές δεν αποσκοπούν στη στοχοποίηση προσώπων, αλλά στη διασφάλιση ότι ο δημόσιος λόγος σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπηρετεί τις αρχές που οι ίδιοι οι θεσμοί της Ευρώπης οφείλουν να προασπίζονται.

Σημειώνεται πως το Παραολυμπιακό Κίνημα δεν μπορεί και δεν θα γίνει αντικείμενο επικοινωνιακής διαχείρισης ή πολιτικών συμψηφισμών. Η αξιοπρέπεια των αθλητών με αναπηρία, των οικογενειών τους και της κοινότητας που εκπροσωπούν είναι αδιαπραγμάτευτη, αναφέρει.

Τέλος, η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή διαμηνύει πως θα συνεχίσει να ενεργεί με θεσμική συνέπεια, σοβαρότητα και προσήλωση στις ευρωπαϊκές αξίες, ενημερώνοντας έγκαιρα για κάθε εξέλιξη που προκύπτει από τις παρεμβάσεις της.

Ραγδαίες εξελίξεις: Σε αργία ο Φαίδωνας Φαίδωνος και ο δήμαρχος Λευκονοίκου

Ραγδαίες εξελίξεις: Σε αργία ο Φαίδωνας Φαίδωνος και ο δήμαρχος Λευκονοίκου

Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση του Φαίδωνα Φαίδωνος, αφού μετά την λήψη της επιστολής από την Αστυνομία, το ΥΠΕΣ προχώρησε άμεσα και έθεσε σε αργία τον ίδιο αλλά και τον δήμαρχο Λευκονοίκου.

