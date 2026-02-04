Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

Ερωτηθείσα θα κληθεί οποιοδήποτε πρόσωπο να δώσει κατάθεση, η κ. Χριστοδουλίδου διευκρίνισε ότι αυτό εναπόκειται αποκλειστικά στους ανακριτές της υπόθεσης, οι οποίοι αξιολογούν το σύνολο της μαρτυρίας και την πορεία της διερεύνησης.

Σε ερώτηση για τα αδικήματα που διερευνώνται, η κ. Χριστοδουλίδου ανέφερε ότι η Αστυνομία διερευνά σοβαρά αδικήματα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το απόγευμα της Τετάρτης ο κ. Φαίδωνος μετέβη στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου προκειμένου να παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα, μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να τεθεί σε αργία.

Από την άλλη πλευρά ο Δήμος Πάφου συνεχίζει και θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του οαντιδήμαρχος Πάφου, και δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου, τονίζοντας πως η εξυπηρέτηση των δημοτών παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής.

Ο κ. Ονησιφόρου εκφράζει τη λύπη του για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εκφράζοντας παράλληλα την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς του κράτους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, είναι οι μόνοι αρμόδιοι να διερευνήσουν τα γεγονότα.

Εστειλε, επίσης, μήνυμα ενότητας, σημειώνοντας ότι σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο η προσπάθεια συνεχίζεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασίας, με στόχο το καλό της πόλης.

Ο κ. Ονησιφόρου απηύθυνε, τέλος, έκκληση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συμβάλουν στη διατήρηση της ψυχραιμίας και της νηφαλιότητας, ώστε να μειωθούν οι εντάσεις, επισημαίνοντας ότι η Πάφος χρειάζεται ηρεμία, ενότητα και ουσιαστική δουλειά.