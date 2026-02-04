Προσοχή γονείς: Έλεγχοι για επικίνδυνα αποκριάτικα παιχνίδια και στολές σε όλη την Κύπρο

Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει, ακόμα, ότι παράλληλα θα διενεργηθούν έλεγχοι σε λούτρινα παιχνίδια, καθώς παρατηρείται αυξημένη ζήτηση στην αγορά, ενόψει της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 5-11 Φεβρουαρίου 2026, και κατά τη διάρκειά της προγραμματίζεται να ελεγχθούν πέραν των 55 σημείων λιανικής πώλησης παγκύπρια, με σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων. Κατά την εκστρατεία, θα γίνει επίσης ενημέρωση των οικονομικών φορέων.

Περαιτέρω, η Υπηρεσία ενημερώνει τους καταναλωτές για τα ακατάλληλα αποκριάτικα προϊόντα, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί ως επικίνδυνα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (SAFETY GATE) το 2023-2025. Όπως σημειώνει, τα προϊόντα αυτά, που περιλαμβάνουν μάσκες, στολές αμφίεσης, περούκα, παιχνίδια, κρίθηκαν επικίνδυνα λόγω της υψηλής ευφλεκτότητας του υλικού που είναι κατασκευασμένα, της ύπαρξης μικρών αντικειμένων και μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα κ.λπ.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα, από τo οποίo τα έχουν προμηθευτεί, προς αντικατάσταση ή, αν δεν είναι δυνατό, για επιστροφή του ανάλογου αντιτίμου και άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22200923, το 22200925 και το1429 (Γραμμή Καταναλωτή).

Τέλος, σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας περιέχει αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά και χρήση παιδικών παιχνιδιών. Στο ενημερωτικό αυτό υλικό περιλαμβάνεται το έντυπο Ασφάλεια παιδικών παιχνιδιών, το οποίο περιέχει βασικές συμβουλές στους καταναλωτές σε σχέση με την ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών, καθώς και το ενημερωτικό έντυπο Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα, το οποίο προσφέρει καθοδήγηση για το πώς οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον των παιδιών τους.