Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠροσοχή γονείς: Έλεγχοι για επικίνδυνα αποκριάτικα παιχνίδια και στολές σε όλη την Κύπρο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή γονείς: Έλεγχοι για επικίνδυνα αποκριάτικα παιχνίδια και στολές σε όλη την Κύπρο

 04.02.2026 - 21:00
Προσοχή γονείς: Έλεγχοι για επικίνδυνα αποκριάτικα παιχνίδια και στολές σε όλη την Κύπρο

Εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα αποκριάτικα παιχνίδια και τις στολές αμφίεσης θα πραγματοποιήσει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ενόψει των εκδηλώσεων για τις απόκριες και με στόχο την προώθηση της ασφάλειας, κυρίως των παιδιών.

Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει, ακόμα, ότι παράλληλα θα διενεργηθούν έλεγχοι σε λούτρινα παιχνίδια, καθώς παρατηρείται αυξημένη ζήτηση στην αγορά, ενόψει της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 5-11 Φεβρουαρίου 2026, και κατά τη διάρκειά της προγραμματίζεται να ελεγχθούν πέραν των 55 σημείων λιανικής πώλησης παγκύπρια, με σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων. Κατά την εκστρατεία, θα γίνει επίσης ενημέρωση των οικονομικών φορέων.

Περαιτέρω, η Υπηρεσία ενημερώνει τους καταναλωτές για τα ακατάλληλα αποκριάτικα προϊόντα, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί ως επικίνδυνα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (SAFETY GATE) το 2023-2025. Όπως σημειώνει, τα προϊόντα αυτά, που περιλαμβάνουν μάσκες, στολές αμφίεσης, περούκα, παιχνίδια, κρίθηκαν επικίνδυνα λόγω της υψηλής ευφλεκτότητας του υλικού που είναι κατασκευασμένα, της ύπαρξης μικρών αντικειμένων και μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα κ.λπ.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα, από τo οποίo τα έχουν προμηθευτεί, προς αντικατάσταση ή, αν δεν είναι δυνατό, για επιστροφή του ανάλογου αντιτίμου και άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22200923, το 22200925 και το1429 (Γραμμή Καταναλωτή).

Τέλος, σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας περιέχει αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά και χρήση παιδικών παιχνιδιών. Στο ενημερωτικό αυτό υλικό περιλαμβάνεται το έντυπο Ασφάλεια παιδικών παιχνιδιών, το οποίο περιέχει βασικές συμβουλές στους καταναλωτές σε σχέση με την ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών, καθώς και το ενημερωτικό έντυπο Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα, το οποίο προσφέρει καθοδήγηση για το πώς οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον των παιδιών τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο βίντεο: Σάλος με Annie Alexui - Τα καρφιά για τη στάση γυναικών στην υπόθεση Φαίδωνος - Το ηχηρό μήνυμα
VIDEO: Έτσι σημειώθηκε η καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο - Ένα όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην ΑΗΚ - Όλες οι πληροφορίες
Δύσκολες ώρες για πρώην Κύπρια βουλεύτρια - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της - Δείτε φωτογραφία
Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260, εγώ πλήρωσα 118»
Σου αρέσουν τα γλυκά; Αυτό είναι το viral «ιαπωνικό τσιζκέικ» με μόλις 2 υλικά - Οι πιο νόστιμες εκδοχές του γλυκού που είναι trending στο ΤikTok

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεν μένουν στα λόγια: Θεσμική παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου

 04.02.2026 - 18:14
Επόμενο άρθρο

Μητέρα Θανάση: Όταν βγήκαν τα ονόματα των δολοφόνων του γιου μου, γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε;

 04.02.2026 - 20:15
Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση που αφορά τον Δήμαρχο Πάφου, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

  •  04.02.2026 - 19:34
Αβέρωφ: «Ο ΠτΔ κάλεσε το ΔΝΤ να επιδιορθώσει το Κρατικό Μισθολόγιο, αλλά ο ίδιος το ξεχαρβάλωσε»

Αβέρωφ: «Ο ΠτΔ κάλεσε το ΔΝΤ να επιδιορθώσει το Κρατικό Μισθολόγιο, αλλά ο ίδιος το ξεχαρβάλωσε»

  •  04.02.2026 - 16:55
Έλαβε δύο επιστολές για Φαίδωνα και Γυψιώτη το ΥΠΕΣ - Ποιος αναλαμβάνει τα καθήκοντά τους μετά την αργία

Έλαβε δύο επιστολές για Φαίδωνα και Γυψιώτη το ΥΠΕΣ - Ποιος αναλαμβάνει τα καθήκοντά τους μετά την αργία

  •  04.02.2026 - 14:28
Δεν μένουν στα λόγια: Θεσμική παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου

Δεν μένουν στα λόγια: Θεσμική παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου

  •  04.02.2026 - 18:14
Προσοχή οδηγοί: Το νέο πρόστιμο €85 σας περιμένει αν σταθμεύσετε λάθος - Λεπτομέρειες

Προσοχή οδηγοί: Το νέο πρόστιμο €85 σας περιμένει αν σταθμεύσετε λάθος - Λεπτομέρειες

  •  04.02.2026 - 18:55
Μητέρα Θανάση: Όταν βγήκαν τα ονόματα των δολοφόνων του γιου μου, γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε;

Μητέρα Θανάση: Όταν βγήκαν τα ονόματα των δολοφόνων του γιου μου, γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε;

  •  04.02.2026 - 20:15
Σκηνές χάους στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο - Βίντεο

Σκηνές χάους στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο - Βίντεο

  •  04.02.2026 - 19:55
Axios: Κατέρρευσαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Axios: Κατέρρευσαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τα πυρηνικά

  •  04.02.2026 - 20:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα