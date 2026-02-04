Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρώσος Πρέσβης: Μόνο οι κάτοικοι του νησιού μπορούν να λύσουν το Κυπριακό

 04.02.2026 - 20:53
Ρώσος Πρέσβης: Μόνο οι κάτοικοι του νησιού μπορούν να λύσουν το Κυπριακό

Μόνο οι κάτοικοι του νησιού και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στον διακοινοτικό διάλογο με την υποστήριξη του ΟΗΕ μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της διευθέτησης του Κυπριακού, δήλωσε στον ανταποκριτή του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων ΤΑΣΣ ο Μουράτ Ζιάζικοφ, Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδία στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«Αυτό είναι ένα από τα δύσκολα καθήκοντα, που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ κατά τη διάρκεια πολλών ετών. Και στον ΟΗΕ, που είναι το κεντρικό διεθνές φόρουμ για την επίλυση διαφορών υπό τις συνθήκες της πολυπολικής σύγχρονης παγκόσμιας τάξης, κατανοούν ότι μόνο οι ηγέτες των ίδιων των κυπριακών κοινοτήτων μπορούν να επιτύχουν μια διευθέτηση στο νησί μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου, ο οποίος διεξάγεται υπό την αιγίδα του παγκόσμιου Οργανισμού», δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματικής αποστολής στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον κ. Ζιάζικοφ, η πρόσφατη επίσκεψη στο νησί της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, «καταδεικνύει τη σοβαρότητα της προσέγγισης του παγκόσμιου Οργανισμού στο πρόβλημα του νησιού και τη διάθεσή του να αναζητήσει μια εποικοδομητική βάση για διάλογο και συμφωνία των σημαντικών μέτρων για την ενίσχυση της διακοινοτικής εμπιστοσύνης», αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο.

Ο Ρώσος Πρέσβης τόνισε ότι η θέση της Ρωσική Ομοσπονδία για την επίλυση του Κυπριακού παραμένει αμετάβλητη. «Η Ρωσία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δείχνει αμείωτο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Η Μόσχα τάσσεται πάντοτε υπέρ της επίτευξης μιας καθολικής, βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, η οποία θα ανταποκρίνεται πρωτίστως στα συμφέροντα των ίδιων των κοινοτήτων του νησιού, καθώς και στην ανάγκη της διασφάλισης της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο Μουράτ Ζιάζικοφ στο ΤΑΣΣ.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματικής αποστολής στη Λευκωσία πρόσθεσε ότι οι σχέσεις μεταξύ των λαών της Ρωσίας και της Κύπρου διαμορφώθηκαν εδώ και αιώνες και, όπως και πριν, παραμένουν αδελφικές, παρά την πίεση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Δυστυχώς η ρωσοφοβική ρητορική, η οποία κυριαρχεί σε ορισμένες πρωτεύουσες χωρών της ΕΕ, στοχεύει στη δημιουργία αντιπαράθεσης και απέχει πολύ από την υπεράσπιση των πραγματικών συμφερόντων των λαών της Ευρώπης. Γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η γραμμή της απομόνωσης της Ρωσίας αποδείχθηκε αδιέξοδη και αβάσιμη. Αυτό το συνειδητοποιούν πολλοί κάτοικοι της Κύπρου και άλλων χωρών της ΕΕ, στις οποίες όλο και πιο καθαρά ακούγονται εκκλήσεις να εγκαταλείψουν οι Βρυξέλλες αυτή την πορεία και να περάσουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τη Ρωσία, βασισμένο στις αρχές της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού», τόνισε ο Ρώσος Πρεσβευτής στο ΤΑΣΣ.

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση που αφορά τον Δήμαρχο Πάφου, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου.

