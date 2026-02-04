Αναταραχή στην Πάφο: Η υπόθεση Φαίδωνος που συγκλονίζει την πόλη - Μάζεψε τα πράγματα του από το Δημαρχείο - Βίντεο

Η διαδικασία ενεργοποιήθηκε έπειτα από επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την ποινική έρευνα που διεξάγεται εις βάρος του Δημάρχου Πάφου, στη βάση του άρθρου 144 του Ποινικού Κώδικα. Την ίδια στιγμή, γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας συνέβαλε στη λήψη της απόφασης.

Το άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου ενεργοποιήθηκε αυτομάτως, με αποτέλεσμα οι δύο δήμαρχοι να τίθενται σε αργία μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και πιθανή εκδίκαση των υποθέσεων τους. Κατά τη διάρκεια της αργίας, οι Δήμαρχοι θα λαμβάνουν το 1/3 του μισθού τους, ενώ σε περίπτωση καταδίκης ενεργοποιείται η διαδικασία έκπτωσης και προκήρυξης εκλογών.

Η νέα υπόθεση

Το θρίλερ γύρω από τον Φαίδωνα Φαίδωνος πήρε νέα τροπή μετά την κατάθεση γυναίκας που φέρεται να εμπλέκει τον Δήμαρχο σε αδικήματα σεξουαλικής φύσης, με γεγονότα που φέρεται να διαπράχθηκαν πριν από περίπου δέκα χρόνια. Η κατάθεση του φερόμενου θύματος διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες, ενώ κατάθεση έδωσε και ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου, ο οποίος κατονόμασε πρόσωπα που γνωρίζουν για την υπόθεση.

Ο Δήμαρχος Πάφου αναμένεται να κληθεί σύντομα για κατάθεση στο Αρχηγείο Αστυνομίας, ενώ ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να δώσει νομική μάχη για να αποδείξει ότι οι καταγγελίες είναι αβάσιμες.

Αλλαγή στη διοίκηση

Με την αργία των δημάρχων, τα καθήκοντα του Δήμου Πάφου αναλαμβάνει ο Αντιδήμαρχος Άγγελος Ονησιφόρου και του Δήμου Λευκονοίκου ο Θεόδωρος Χοίρας. Στο μεταξύ, οι δύο δήμαρχοι έχουν συλλέξει προσωπικά τους αντικείμενα από τα δημοτικά γραφεία, παρουσία νομικών συμβούλων και αστυνομικών.

Ιστορικό

Από τις 26 Ιανουαρίου εξεταζόταν η δυνατότητα της Αστυνομίας να προωθήσει στοιχεία στον Υπουργό Εσωτερικών για την τοποθέτηση των δημάρχων σε αργία. Αρχικά, η έρευνα επικεντρωνόταν σε ενδεχόμενο ξυλοδαρμό της συζύγου του Δημάρχου Πάφου, αλλά η υπόθεση πήρε νέα διάσταση με την κατάθεση γυναίκας που εμπλέκει τον δήμαρχο σε αδικήματα σεξουαλικής φύσης.

Νόμος που τέθηκε σε ισχύ το 2022 δίνει στον Υπουργό τη δυνατότητα να θέτει σε αργία εκλεγμένους αιρετούς, εφόσον το αδίκημα επισύρει ποινή φυλάκισης πέραν των τριών ετών, ανεξαρτήτως του χρόνου που διαπράχθηκε. Παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη υπόθεση του τέως Μητροπολίτη Κιτίου, Χρυσόστομου, για αδικήματα του 1980, όπου η ποινή επιβλήθηκε δεκαετίες μετά.

Στην περίπτωση που δεν καταρτιστεί κατηγορητήριο ή υπάρξει αθώωση, οι δήμαρχοι θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, ενώ σε περίπτωση καταδίκης θα αποβούν έκπτωτοι και θα προκηρυχθούν εκλογές.