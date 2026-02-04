Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΦάρμακα 2026: Ποια θα πληρώνετε περισσότερα και ποια λιγότερα από τον Φεβρουάριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φάρμακα 2026: Ποια θα πληρώνετε περισσότερα και ποια λιγότερα από τον Φεβρουάριο

 04.02.2026 - 22:53
Φάρμακα 2026: Ποια θα πληρώνετε περισσότερα και ποια λιγότερα από τον Φεβρουάριο

Aπό τις 2 Φεβρουαρίου το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στην ετήσια επικαιροποίηση των τιμών των φαρμάκων που διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας στην Κύπρο για το 2026, με αλλαγές προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη συνεισφορά των δικαιούχων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΑΥ.

Διευκρινίζεται συγκεκριμένα ότι λόγω της επικαιροποίησης των τιμών, παρατηρούνται αλλαγές στη Συνεισφορά ΙΙ ορισμένων φαρμάκων που αποζημιώνει το ΓεΣΥ και έτσι από τις 2 Φεβρουαρίου διαφοροποιείται το ποσό που οι δικαιούχοι καλούνται να πληρώνουν στο φαρμακείο για τα φάρμακα αυτά.

Συγκεκριμένα, διαφοροποιείται η Συνεισφορά ΙΙ για 291 από τα 2,419 προϊόντα. Για 94 προϊόντα η Συνεισφορά ΙΙ μειώνεται (οι δικαιούχοι θα πληρώνουν λιγότερα για τα φάρμακα αυτά), για 197 προϊόντα η Συνεισφορά αυξάνεται (οι δικαιούχοι θα πληρώνουν περισσότερα για τα φάρμακα αυτά).

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα που επηρεάζονται, μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ, όπου έχει αναρτηθεί ο αναθεωρημένος Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) με πληροφορίες για τις αναθεωρημένες Συνεισφορές ΙΙ, τη μεταβολή (αύξηση/μείωση) στη Συνεισφορά ΙΙ των φαρμάκων σε σχέση με τις συνεισφορές που ίσχυαν μέχρι και την 1/2/2026.

Υπενθυμίζεται ότι για κάθε κατηγορία φαρμάκων ο Οργανισμός αποζημιώνει πλήρως το φθηνότερο διαθέσιμο φάρμακο. Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος καταβάλλει μόνο Συμπληρωμή ύψους €1 ανά φάρμακο.

Σε περίπτωση που ο ιατρός συνταγογραφήσει φάρμακο άλλο από το φθηνότερο της κατηγορίας που αποζημιώνει πλήρως το ΓεΣΥ, τότε ο δικαιούχος καταβάλλει τη διαφορά της τιμής (Συνεισφορά ΙΙ).

Προτρέπονται οι δικαιούχοι όπως ζητούν ενημέρωση από τους ιατρούς και φαρμακοποιούς τους σχετικά με τα φάρμακα που αποζημιώνει το ΓεΣΥ και έχουν μηδενική Συνεισφορά ΙΙ.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν από τον φαρμακοποιό τους να τους δώσει φάρμακο που περιέχει την ίδια δραστική ουσία και δύναμη με το φάρμακο που τους συνταγογράφησε ο θεράπων ιατρός τους και για το οποίο όμως δεν απαιτείται να πληρώσουν Συνεισφορά ΙΙ. Τα φάρμακα αυτά είναι εξίσου αποτελεσματικά και ασφαλή, τονίζεται.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο βίντεο: Σάλος με Annie Alexui - Τα καρφιά για τη στάση γυναικών στην υπόθεση Φαίδωνος - Το ηχηρό μήνυμα
VIDEO: Έτσι σημειώθηκε η καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο - Ένα όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην ΑΗΚ - Όλες οι πληροφορίες
Δύσκολες ώρες για πρώην Κύπρια βουλεύτρια - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της - Δείτε φωτογραφία
Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260, εγώ πλήρωσα 118»
Σου αρέσουν τα γλυκά; Αυτό είναι το viral «ιαπωνικό τσιζκέικ» με μόλις 2 υλικά - Οι πιο νόστιμες εκδοχές του γλυκού που είναι trending στο ΤikTok

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ρώσος Πρέσβης: Μόνο οι κάτοικοι του νησιού μπορούν να λύσουν το Κυπριακό

 04.02.2026 - 20:53
Επόμενο άρθρο

Στηρίζει την πρόταση μεθοδολογίας 4 σημείων του Έρχιουρμαν το ΚΚΔ

 04.02.2026 - 21:10
Αναταραχή στην Πάφο: Η υπόθεση Φαίδωνος που συγκλονίζει την πόλη - Μάζεψε τα πράγματα του από το Δημαρχείο - Βίντεο

Αναταραχή στην Πάφο: Η υπόθεση Φαίδωνος που συγκλονίζει την πόλη - Μάζεψε τα πράγματα του από το Δημαρχείο - Βίντεο

Σε αργία τέθηκαν οι Δήμαρχοι Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, και Λευκονοίκου, Πιερής Γυψιώτης, μετά από απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, σηματοδοτώντας καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της περιοχής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αναταραχή στην Πάφο: Η υπόθεση Φαίδωνος που συγκλονίζει την πόλη - Μάζεψε τα πράγματα του από το Δημαρχείο - Βίντεο

Αναταραχή στην Πάφο: Η υπόθεση Φαίδωνος που συγκλονίζει την πόλη - Μάζεψε τα πράγματα του από το Δημαρχείο - Βίντεο

  •  04.02.2026 - 22:13
Χαραλαμπίδου λέει ΟΧΙ σε Στεφάνου: Τι κρύβεται πίσω από τη ρήξη μετά από 15 χρόνια συνεργασίας

Χαραλαμπίδου λέει ΟΧΙ σε Στεφάνου: Τι κρύβεται πίσω από τη ρήξη μετά από 15 χρόνια συνεργασίας

  •  04.02.2026 - 22:35
Αβέρωφ: «Ο ΠτΔ κάλεσε το ΔΝΤ να επιδιορθώσει το Κρατικό Μισθολόγιο, αλλά ο ίδιος το ξεχαρβάλωσε»

Αβέρωφ: «Ο ΠτΔ κάλεσε το ΔΝΤ να επιδιορθώσει το Κρατικό Μισθολόγιο, αλλά ο ίδιος το ξεχαρβάλωσε»

  •  04.02.2026 - 16:55
Δεν μένουν στα λόγια: Θεσμική παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου

Δεν μένουν στα λόγια: Θεσμική παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου

  •  04.02.2026 - 18:14
Προσοχή οδηγοί: Το νέο πρόστιμο €85 σας περιμένει αν σταθμεύσετε λάθος - Λεπτομέρειες

Προσοχή οδηγοί: Το νέο πρόστιμο €85 σας περιμένει αν σταθμεύσετε λάθος - Λεπτομέρειες

  •  04.02.2026 - 18:55
Μητέρα Θανάση: Όταν βγήκαν τα ονόματα των δολοφόνων του γιου μου, γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε;

Μητέρα Θανάση: Όταν βγήκαν τα ονόματα των δολοφόνων του γιου μου, γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε;

  •  04.02.2026 - 20:15
Σκηνές χάους στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο - Βίντεο

Σκηνές χάους στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο - Βίντεο

  •  04.02.2026 - 19:55
Axios: Κατέρρευσαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Axios: Κατέρρευσαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τα πυρηνικά

  •  04.02.2026 - 20:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα