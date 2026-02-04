Φάρμακα 2026: Ποια θα πληρώνετε περισσότερα και ποια λιγότερα από τον Φεβρουάριο

Διευκρινίζεται συγκεκριμένα ότι λόγω της επικαιροποίησης των τιμών, παρατηρούνται αλλαγές στη Συνεισφορά ΙΙ ορισμένων φαρμάκων που αποζημιώνει το ΓεΣΥ και έτσι από τις 2 Φεβρουαρίου διαφοροποιείται το ποσό που οι δικαιούχοι καλούνται να πληρώνουν στο φαρμακείο για τα φάρμακα αυτά.

Συγκεκριμένα, διαφοροποιείται η Συνεισφορά ΙΙ για 291 από τα 2,419 προϊόντα. Για 94 προϊόντα η Συνεισφορά ΙΙ μειώνεται (οι δικαιούχοι θα πληρώνουν λιγότερα για τα φάρμακα αυτά), για 197 προϊόντα η Συνεισφορά αυξάνεται (οι δικαιούχοι θα πληρώνουν περισσότερα για τα φάρμακα αυτά).

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα που επηρεάζονται, μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ, όπου έχει αναρτηθεί ο αναθεωρημένος Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) με πληροφορίες για τις αναθεωρημένες Συνεισφορές ΙΙ, τη μεταβολή (αύξηση/μείωση) στη Συνεισφορά ΙΙ των φαρμάκων σε σχέση με τις συνεισφορές που ίσχυαν μέχρι και την 1/2/2026.

Υπενθυμίζεται ότι για κάθε κατηγορία φαρμάκων ο Οργανισμός αποζημιώνει πλήρως το φθηνότερο διαθέσιμο φάρμακο. Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος καταβάλλει μόνο Συμπληρωμή ύψους €1 ανά φάρμακο.

Σε περίπτωση που ο ιατρός συνταγογραφήσει φάρμακο άλλο από το φθηνότερο της κατηγορίας που αποζημιώνει πλήρως το ΓεΣΥ, τότε ο δικαιούχος καταβάλλει τη διαφορά της τιμής (Συνεισφορά ΙΙ).

Προτρέπονται οι δικαιούχοι όπως ζητούν ενημέρωση από τους ιατρούς και φαρμακοποιούς τους σχετικά με τα φάρμακα που αποζημιώνει το ΓεΣΥ και έχουν μηδενική Συνεισφορά ΙΙ.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν από τον φαρμακοποιό τους να τους δώσει φάρμακο που περιέχει την ίδια δραστική ουσία και δύναμη με το φάρμακο που τους συνταγογράφησε ο θεράπων ιατρός τους και για το οποίο όμως δεν απαιτείται να πληρώσουν Συνεισφορά ΙΙ. Τα φάρμακα αυτά είναι εξίσου αποτελεσματικά και ασφαλή, τονίζεται.