Axios: Κατέρρευσαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Η διαφαινόμενη αντιπαράθεση αυτή θα μπορούσε να «μπλοκάρει» την διπλωματική οδό και να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να επιλέξει στρατιωτική δράση.

Σημειώνεται πως, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να συμμετέχουν ως παρατηρητές.

Ωστόσο, οι Ιρανοί δήλωσαν την Τρίτη ότι επιθυμούν να μεταφέρουν τις συνομιλίες στο Ομάν και να διεξαχθούν σε διμερή μορφή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επικεντρωθούν μόνο σε πυρηνικά ζητήματα και όχι σε άλλα θέματα, όπως οι πύραυλοι που αποτελούν προτεραιότητες για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν το αίτημα για αλλαγή τοποθεσίας, αλλά αποφάσισαν την Τετάρτη να το απορρίψουν. «Τους είπαμε ότι ή αυτό ή τίποτα, και μας απάντησαν: "Εντάξει, τότε τίποτα"», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να επιστρέψουν στην αρχική μορφή, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν αυτήν την εβδομάδα ή την επόμενη.

«Θέλουμε να καταλήξουμε σε μια πραγματική συμφωνία γρήγορα, διαφορετικά θα εξεταστούν άλλες επιλογές», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος, αναφερόμενος στις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική δράση.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Πλέον, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να ταξιδέψουν στο Κατάρ την Πέμπτη για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό για το Ιράν.

Από εκεί, σχεδιάζουν προς το παρόν να επιστρέψουν στο Μαϊάμι αντί να ταξιδέψουν για να συναντήσουν τους Ιρανούς.