Έλληνας κατηγορείται πως ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή σε γερμανικό τρένο

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας των γερμανικών σιδηροδρόμων, το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το πρωί σε συρμό τοπικού τρένου στην περιοχή Λάντχουτ, στη νότια Γερμανία, κοντά στην πόλη της Φρανκφούρτης.

Ο 36χρονος ελεγκτής, Σερκάν Σ, ζήτησε να ελέγξει τα εισιτήρια παρέας νεαρών ατόμων, όταν ανάμεσα τους εμφανίστηκε ο Έλληνας δράστης, ο οποίος δεν είχε εισιτήριο και άρχισε να λογομαχεί με τον ελεγκτή.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όταν ο ελεγκτής του ζήτησε να κατέβει από το τρένο, ο 26χρονος άρχισε να τον ξυλοκοπά άγρια, με αποτέλεσμα ο ελεγκτής να χάσει τις αισθήσεις του.

Λίγο αργότερα, έφθασαν επιτόπου ασθενοφόρο και Αστυνομία και επιχειρήθηκε ΚΑΡΠΑ στον ελεγκτή, ενώ κατόπιν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου και εισήχθη στη ΜΕΘ.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία των σιδηροδρόμων, ο ελεγκτής έδωσε μάχη για τη ζωή του 24 ώρες στη ΜΕΘ, ωστόσο σήμερα το πρωί απεβίωσε.

Ο 26χρονος συνελήφθη και έχει ήδη προφυλακιστεί με βαριές κατηγορίες να τον βαρύνουν.

Το θύμα, με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, τα οποία και μεγάλωνε μόνος του.

Οι συνάδελφοι του στη Γερμανία καλούν σε έρανο προκειμένου να ενισχυθούν τα ανήλικα τέκνα του, που έμειναν ορφανά.

Το θύμα ήταν Γερμανός υπήκοος, τουρκικής καταγωγής.

Στις 16.00 (ώρα Κύπρου) σήμερα, όλα τα τρένα στη Γερμανία σταμάτησαν για λίγο την κυκλοφορία τους και επιβάτες και υπάλληλοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του θύματος.

Το θέμα έχει αναδειχθεί από τα κορυφαία στη σημερινή γερμανική ειδησεογραφία.