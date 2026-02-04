Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΈλληνας κατηγορείται πως ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή σε γερμανικό τρένο
ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας κατηγορείται πως ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή σε γερμανικό τρένο

 04.02.2026 - 20:36
Έλληνας κατηγορείται πως ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή σε γερμανικό τρένο

Ένας 26χρονος Έλληνας υπήκοος που δεν έχει δηλωμένη κατοικία στη Γερμανία, είναι ο δράστης άγριου ξυλοδαρμού που κατέληξε στον θάνατο ενός 36χρονου ελεγκτή των γερμανικών κρατικών σιδηροδρόμων.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας των γερμανικών σιδηροδρόμων, το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το πρωί σε συρμό τοπικού τρένου στην περιοχή Λάντχουτ, στη νότια Γερμανία, κοντά στην πόλη της Φρανκφούρτης.

Ο 36χρονος ελεγκτής, Σερκάν Σ, ζήτησε να ελέγξει τα εισιτήρια παρέας νεαρών ατόμων, όταν ανάμεσα τους εμφανίστηκε ο Έλληνας δράστης, ο οποίος δεν είχε εισιτήριο και άρχισε να λογομαχεί με τον ελεγκτή.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όταν ο ελεγκτής του ζήτησε να κατέβει από το τρένο, ο 26χρονος άρχισε να τον ξυλοκοπά άγρια, με αποτέλεσμα ο ελεγκτής να χάσει τις αισθήσεις του.

Λίγο αργότερα, έφθασαν επιτόπου ασθενοφόρο και Αστυνομία και επιχειρήθηκε ΚΑΡΠΑ στον ελεγκτή, ενώ κατόπιν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου και εισήχθη στη ΜΕΘ.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία των σιδηροδρόμων, ο ελεγκτής έδωσε μάχη για τη ζωή του 24 ώρες στη ΜΕΘ, ωστόσο σήμερα το πρωί απεβίωσε.

Ο 26χρονος συνελήφθη και έχει ήδη προφυλακιστεί με βαριές κατηγορίες να τον βαρύνουν.

Το θύμα, με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, τα οποία και μεγάλωνε μόνος του.

Οι συνάδελφοι του στη Γερμανία καλούν σε έρανο προκειμένου να ενισχυθούν τα ανήλικα τέκνα του, που έμειναν ορφανά.

Το θύμα ήταν Γερμανός υπήκοος, τουρκικής καταγωγής.

Στις 16.00 (ώρα Κύπρου) σήμερα, όλα τα τρένα στη Γερμανία σταμάτησαν για λίγο την κυκλοφορία τους και επιβάτες και υπάλληλοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του θύματος.

Το θέμα έχει αναδειχθεί από τα κορυφαία στη σημερινή γερμανική ειδησεογραφία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο βίντεο: Σάλος με Annie Alexui - Τα καρφιά για τη στάση γυναικών στην υπόθεση Φαίδωνος - Το ηχηρό μήνυμα
VIDEO: Έτσι σημειώθηκε η καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο - Ένα όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην ΑΗΚ - Όλες οι πληροφορίες
Δύσκολες ώρες για πρώην Κύπρια βουλεύτρια - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της - Δείτε φωτογραφία
Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260, εγώ πλήρωσα 118»
Σου αρέσουν τα γλυκά; Αυτό είναι το viral «ιαπωνικό τσιζκέικ» με μόλις 2 υλικά - Οι πιο νόστιμες εκδοχές του γλυκού που είναι trending στο ΤikTok

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσοχή οδηγοί: Το νέο πρόστιμο €85 σας περιμένει αν σταθμεύσετε λάθος - Λεπτομέρειες

 04.02.2026 - 18:55
Επόμενο άρθρο

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

 04.02.2026 - 19:34
Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση που αφορά τον Δήμαρχο Πάφου, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

  •  04.02.2026 - 19:34
Αβέρωφ: «Ο ΠτΔ κάλεσε το ΔΝΤ να επιδιορθώσει το Κρατικό Μισθολόγιο, αλλά ο ίδιος το ξεχαρβάλωσε»

Αβέρωφ: «Ο ΠτΔ κάλεσε το ΔΝΤ να επιδιορθώσει το Κρατικό Μισθολόγιο, αλλά ο ίδιος το ξεχαρβάλωσε»

  •  04.02.2026 - 16:55
Έλαβε δύο επιστολές για Φαίδωνα και Γυψιώτη το ΥΠΕΣ - Ποιος αναλαμβάνει τα καθήκοντά τους μετά την αργία

Έλαβε δύο επιστολές για Φαίδωνα και Γυψιώτη το ΥΠΕΣ - Ποιος αναλαμβάνει τα καθήκοντά τους μετά την αργία

  •  04.02.2026 - 14:28
Δεν μένουν στα λόγια: Θεσμική παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου

Δεν μένουν στα λόγια: Θεσμική παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου

  •  04.02.2026 - 18:14
Προσοχή οδηγοί: Το νέο πρόστιμο €85 σας περιμένει αν σταθμεύσετε λάθος - Λεπτομέρειες

Προσοχή οδηγοί: Το νέο πρόστιμο €85 σας περιμένει αν σταθμεύσετε λάθος - Λεπτομέρειες

  •  04.02.2026 - 18:55
Μητέρα Θανάση: Όταν βγήκαν τα ονόματα των δολοφόνων του γιου μου, γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε;

Μητέρα Θανάση: Όταν βγήκαν τα ονόματα των δολοφόνων του γιου μου, γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε;

  •  04.02.2026 - 20:15
Σκηνές χάους στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο - Βίντεο

Σκηνές χάους στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο - Βίντεο

  •  04.02.2026 - 19:55
Axios: Κατέρρευσαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Axios: Κατέρρευσαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τα πυρηνικά

  •  04.02.2026 - 20:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα