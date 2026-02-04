Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣκηνές χάους στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο - Βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σκηνές χάους στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο - Βίντεο

 04.02.2026 - 19:55
Σκηνές χάους στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο - Βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2) στη Λεμεσό, όταν μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με όχημα στην οδό Αγίας Φυλάξεως, κοντά στο Λανίτειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και όπως αναφέρεται στο RoadReport και οπτικό υλικό από το σημείο, όχημα φέρεται να είχε ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου, εμποδίζοντας και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή, η μοτοσικλέτα εντοπίστηκε στο οδόστρωμα να καίγεται, μετά από αυτό που φαίνεται να ήταν σύγκρουση.

Με βάση μαρτυρίες και το διαθέσιμο βίντεο, εκτιμάται ότι η μοτοσικλέτα χτυπήθηκε από το όχημα, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να καταλήξει στο έδαφος και ακολούθως να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.

Περαστικοί έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν περαιτέρω κίνδυνο. Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, ενώ συντρίμμια διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, ο μοτοσικλετιστής είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός πολιτών, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση και κυκλοφοριακή συμφόρηση και στις δύο κατευθύνσεις.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

 

 Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο βίντεο: Σάλος με Annie Alexui - Τα καρφιά για τη στάση γυναικών στην υπόθεση Φαίδωνος - Το ηχηρό μήνυμα
VIDEO: Έτσι σημειώθηκε η καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο - Ένα όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην ΑΗΚ - Όλες οι πληροφορίες
Δύσκολες ώρες για πρώην Κύπρια βουλεύτρια - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της - Δείτε φωτογραφία
Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260, εγώ πλήρωσα 118»
Σου αρέσουν τα γλυκά; Αυτό είναι το viral «ιαπωνικό τσιζκέικ» με μόλις 2 υλικά - Οι πιο νόστιμες εκδοχές του γλυκού που είναι trending στο ΤikTok

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

 04.02.2026 - 19:34
Επόμενο άρθρο

Axios: Κατέρρευσαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τα πυρηνικά

 04.02.2026 - 20:21
Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση που αφορά τον Δήμαρχο Πάφου, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

  •  04.02.2026 - 19:34
Αβέρωφ: «Ο ΠτΔ κάλεσε το ΔΝΤ να επιδιορθώσει το Κρατικό Μισθολόγιο, αλλά ο ίδιος το ξεχαρβάλωσε»

Αβέρωφ: «Ο ΠτΔ κάλεσε το ΔΝΤ να επιδιορθώσει το Κρατικό Μισθολόγιο, αλλά ο ίδιος το ξεχαρβάλωσε»

  •  04.02.2026 - 16:55
Έλαβε δύο επιστολές για Φαίδωνα και Γυψιώτη το ΥΠΕΣ - Ποιος αναλαμβάνει τα καθήκοντά τους μετά την αργία

Έλαβε δύο επιστολές για Φαίδωνα και Γυψιώτη το ΥΠΕΣ - Ποιος αναλαμβάνει τα καθήκοντά τους μετά την αργία

  •  04.02.2026 - 14:28
Δεν μένουν στα λόγια: Θεσμική παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου

Δεν μένουν στα λόγια: Θεσμική παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου

  •  04.02.2026 - 18:14
Προσοχή οδηγοί: Το νέο πρόστιμο €85 σας περιμένει αν σταθμεύσετε λάθος - Λεπτομέρειες

Προσοχή οδηγοί: Το νέο πρόστιμο €85 σας περιμένει αν σταθμεύσετε λάθος - Λεπτομέρειες

  •  04.02.2026 - 18:55
Μητέρα Θανάση: Όταν βγήκαν τα ονόματα των δολοφόνων του γιου μου, γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε;

Μητέρα Θανάση: Όταν βγήκαν τα ονόματα των δολοφόνων του γιου μου, γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε;

  •  04.02.2026 - 20:15
Σκηνές χάους στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο - Βίντεο

Σκηνές χάους στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο - Βίντεο

  •  04.02.2026 - 19:55
Axios: Κατέρρευσαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Axios: Κατέρρευσαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τα πυρηνικά

  •  04.02.2026 - 20:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα