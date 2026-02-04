Σκηνές χάους στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο - Βίντεο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και όπως αναφέρεται στο RoadReport και οπτικό υλικό από το σημείο, όχημα φέρεται να είχε ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου, εμποδίζοντας και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή, η μοτοσικλέτα εντοπίστηκε στο οδόστρωμα να καίγεται, μετά από αυτό που φαίνεται να ήταν σύγκρουση.

Με βάση μαρτυρίες και το διαθέσιμο βίντεο, εκτιμάται ότι η μοτοσικλέτα χτυπήθηκε από το όχημα, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να καταλήξει στο έδαφος και ακολούθως να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.

Περαστικοί έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν περαιτέρω κίνδυνο. Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, ενώ συντρίμμια διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, ο μοτοσικλετιστής είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός πολιτών, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση και κυκλοφοριακή συμφόρηση και στις δύο κατευθύνσεις.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Δείτε το βίντεο: