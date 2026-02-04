Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑντεξέταση μάρτυρα για πρακτικές κτηματολογίου για περιουσίες στα κατεχόμενα στη δίκη Γερμανίδας μεσίτριας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αντεξέταση μάρτυρα για πρακτικές κτηματολογίου για περιουσίες στα κατεχόμενα στη δίκη Γερμανίδας μεσίτριας

 04.02.2026 - 15:56
Αντεξέταση μάρτυρα για πρακτικές κτηματολογίου για περιουσίες στα κατεχόμενα στη δίκη Γερμανίδας μεσίτριας

Με την αντεξέταση από την υπεράσπιση της Μαρίνας Σάββα, Βοηθού Λειτουργού του Κτηματολογίου Κερύνειας, η οποία προηγουμένως είχε κληθεί ως μάρτυρας από την Κατηγορούσα Αρχή, συνεχίστηκε την Τετάρτη στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας η ακρόαση της υπόθεσης σφετερισμού περιουσιών εναντίον της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, Εύας Ιζαμπέλα Κιουνζέλ.

Κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης έγινε αναφορά στην πρακτική του Κτηματολογίου Κερύνειας σχετικά με την ενημέρωση για πωλήσεις ή μεταβιβάσεις ακινήτων που πραγματοποιούνται μέσω της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας (ΕΑΠ)» στα κατεχόμενα. Η κ. Σάββα επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για τους ιδιοκτήτες να ενημερώνουν το Κτηματολόγιο για τέτοιες συναλλαγές. Ο συνήγορος υπεράσπισης, Σωτήρης Αργυρού, ανέφερε ότι το ζήτημα αυτό είναι γνωστό στο Κτηματολόγιο από το 2013-2014. Η μάρτυρας απέδωσε την έλλειψη μέτρων αντιμετώπισης σε «θέμα πολιτείας».

Επιπλέον, η αντεξέταση έθιξε ζητήματα σχετικά με την ακρίβεια των κτηματολογικών σχεδίων και χαρτών των κατεχόμενων περιοχών. Η κ. Σάββα δήλωσε ότι, λόγω της κατοχής, δεν είναι εφικτές οι επιτόπιες μετρήσεις. Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε σε αποκλίσεις στις κλίμακες των χαρτών (π.χ., 1/2500 έναντι 1/3000 ή 1/3500) και έθεσε ερωτήματα ως προς την ακρίβειά τους και τον αντίκτυπό τους στον εντοπισμό και την οριοθέτηση των τεμαχίων. Αναφέρθηκε επίσης η πιθανότητα ηλεκτρονικών λαθών που μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορές στο εμβαδόν των ακινήτων, υποδεικνύοντας την ανάγκη για εκ νέου υπολογισμό.

Ο κ. Αργυρού έθεσε το ερώτημα γιατί το Κτηματολόγιο δεν έχει προβεί σε ενέργειες, από το 1974, για την προειδοποίηση του κοινού, ιδίως των μη Κυπρίων, σχετικά με αυτούς τους κινδύνους. Η κ. Σάββα είπε ότι ένας μεσίτης θα μπορούσε να εγγραφεί και να διεξάγει έρευνα, ωστόσο η υπεράσπιση αντέτεινε ότι η απουσία ακριβών και ενημερωμένων στοιχείων από το Κτηματολόγιο, είτε στο διαδίκτυο είτε στις πύλες εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα οδοφράγματα, καθιστά δύσκολη την πλήρη εικόνα.

Η δίκη συνεχίζεται την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου στις 09.00 με την κατηγορούμενη να παραμένει υπό κράτηση. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο βίντεο: Σάλος με Annie Alexui - Τα καρφιά για τη στάση γυναικών στην υπόθεση Φαίδωνος - Το ηχηρό μήνυμα
VIDEO: Έτσι σημειώθηκε η καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο - Ένα όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην ΑΗΚ - Όλες οι πληροφορίες
Δύσκολες ώρες για πρώην Κύπρια βουλεύτρια - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της - Δείτε φωτογραφία
Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260, εγώ πλήρωσα 118»
Σου αρέσουν τα γλυκά; Αυτό είναι το viral «ιαπωνικό τσιζκέικ» με μόλις 2 υλικά - Οι πιο νόστιμες εκδοχές του γλυκού που είναι trending στο ΤikTok

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 17χρονης στη Λευκωσία - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

 04.02.2026 - 15:56
Ραγδαίες εξελίξεις: Σε αργία ο Φαίδωνας Φαίδωνος και ο δήμαρχος Λευκονοίκου

Ραγδαίες εξελίξεις: Σε αργία ο Φαίδωνας Φαίδωνος και ο δήμαρχος Λευκονοίκου

Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση του Φαίδωνα Φαίδωνος, αφού μετά την λήψη της επιστολής από την Αστυνομία, το ΥΠΕΣ προχώρησε άμεσα και έθεσε σε αργία τον ίδιο αλλά και τον δήμαρχο Λευκονοίκου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ραγδαίες εξελίξεις: Σε αργία ο Φαίδωνας Φαίδωνος και ο δήμαρχος Λευκονοίκου

Ραγδαίες εξελίξεις: Σε αργία ο Φαίδωνας Φαίδωνος και ο δήμαρχος Λευκονοίκου

  •  04.02.2026 - 13:31
«Μίλησε» το DNA: Ταυτοποιήθηκε η σορός του Ρώσου επιχειρηματία - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

«Μίλησε» το DNA: Ταυτοποιήθηκε η σορός του Ρώσου επιχειρηματία - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

  •  04.02.2026 - 13:19
Έλαβε δύο επιστολές για Φαίδωνα και Γυψιώτη το ΥΠΕΣ - Ποιος αναλαμβάνει τα καθήκοντά τους μετά την αργία

Έλαβε δύο επιστολές για Φαίδωνα και Γυψιώτη το ΥΠΕΣ - Ποιος αναλαμβάνει τα καθήκοντά τους μετά την αργία

  •  04.02.2026 - 14:28
Παρέμβαση Αννίτας: Πώς σχολιάζει τις εξελίξεις στην υπόθεση Φαίδωνα – «Ο κόσμος θέλει να νιώσει ότι βάζουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο»

Παρέμβαση Αννίτας: Πώς σχολιάζει τις εξελίξεις στην υπόθεση Φαίδωνα – «Ο κόσμος θέλει να νιώσει ότι βάζουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο»

  •  04.02.2026 - 13:10
Παρατείνεται μέχρι το 2027 ο μειωμένος ΦΠΑ στο ρεύμα - Η απόφαση του Υπουργικού

Παρατείνεται μέχρι το 2027 ο μειωμένος ΦΠΑ στο ρεύμα - Η απόφαση του Υπουργικού

  •  04.02.2026 - 14:38
VIDEO: Έτσι σημειώθηκε η καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο - Ένα όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό

VIDEO: Έτσι σημειώθηκε η καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο - Ένα όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό

  •  04.02.2026 - 12:18
Αντεξέταση μάρτυρα για πρακτικές κτηματολογίου για περιουσίες στα κατεχόμενα στη δίκη Γερμανίδας μεσίτριας

Αντεξέταση μάρτυρα για πρακτικές κτηματολογίου για περιουσίες στα κατεχόμενα στη δίκη Γερμανίδας μεσίτριας

  •  04.02.2026 - 15:56
Προσοχή: Αποσύρεται βρεφικό τρόφιμο από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Προσοχή: Αποσύρεται βρεφικό τρόφιμο από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

  •  04.02.2026 - 12:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα