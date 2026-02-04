Themasports lifenewscy
Έλαβε δύο επιστολές για Φαίδωνα και Γυψιώτη το ΥΠΕΣ - Ποιος αναλαμβάνει τα καθήκοντά τους μετά την αργία

 04.02.2026 - 14:28
Έλαβε δύο επιστολές για Φαίδωνα και Γυψιώτη το ΥΠΕΣ - Ποιος αναλαμβάνει τα καθήκοντά τους μετά την αργία

Δύο επιστολές έχει λάβει το Υπουργείο Εσωτερικών, μία από τον Αρχηγό Αστυνομίας που αφορά την υπόθεση του Δημάρχου Πάφου και μία από τη Νομική Υπηρεσία για τον Δήμαρχο Λευκονοίκου, σύμφωνα με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκου Ηλία.

Ο  κ. Ηλία ανέφερε ότι το περιεχόμενο των επιστολών θα γνωστοποιηθεί με την επιστροφή του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Κύπρο από το εξωτερικό.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΣ δεν διευκρίνισε κατά πόσο η επιστολή που αφορά τον Δήμαρχο Πάφου σχετίζεται με την αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας ή με τη νέα καταγγελία που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ραγδαίες εξελίξεις: Σε αργία ο Φαίδωνας Φαίδωνος και ο δήμαρχος Λευκονοίκου

Αναφερόμενος στα διαδικαστικά ζητήματα, ο κ. Ηλία εξήγησε ότι σε περίπτωση που τεθεί Δήμαρχος σε αργία, τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο Αντιδήμαρχος. Σε περίπτωση καταδίκης του εν ενεργεία Δημάρχου, προκηρύσσονται εκλογές, ενώ μέχρι τη διεξαγωγή τους την ευθύνη του Δήμου εξακολουθεί να έχει ο Αντιδήμαρχος.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, σε  αυτοδίκαιη αργία τίθενται οι Δήμαρχοι Πάφου και Λευκονίκου βάσει του περί Δήμων Νόμου.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωση του ο Υπουργός Εσωτερικών απουσιάζει στο εξωτερικό και με την επιστροφή του το βράδυ της Τετάρτης, θα εγκρίνει τη σχετική γνωστοποίηση για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε έκτακτη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας αύριο Πέμπτη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

