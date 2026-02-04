Themasports lifenewscy
VIDEO - Ινδία: Ζητιάνος με λέπρα αποδείχθηκε εκατομμυριούχος με σπίτια, οχήματα και επιχειρήσεις
VIDEO - Ινδία: Ζητιάνος με λέπρα αποδείχθηκε εκατομμυριούχος με σπίτια, οχήματα και επιχειρήσεις

 04.02.2026 - 14:37
VIDEO - Ινδία: Ζητιάνος με λέπρα αποδείχθηκε εκατομμυριούχος με σπίτια, οχήματα και επιχειρήσεις

Στο Ιντόρε της Ινδίας, οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε στοχευμένη επιχείρηση για την απομάκρυνση ζητιάνων απ' τα κεντρικά σημεία της πόλης. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, περισυνέλεξαν και έναν 50χρονο άνδρα με σοβαρή σωματική αναπηρία, ο οποίος επαιτούσε επί χρόνια στην πολυσύχναστη αγορά Sarafa Bazaar.

Ο Μανγκιλάλ, όπως αποκάλυψαν το όνομα του τα τοπικά μέσα, δεν μπορούσε να περπατήσει και μετακινούνταν καθισμένος πάνω σε μία μικρή ξύλινη πλατφόρμα με ρόδες. Είχε χάσει τα δάχτυλά του από λέπρα, γεγονός που προκαλούσε οίκτο στους περαστικούς και του έδιναν πάντοτε χρήματα.

Σύμφωνα με τα ινδικά μέσα, ο 50χρονος δεν ζητούσε ενεργά ελεημοσύνη. Παρέμενε σιωπηλός, με το βλέμμα χαμηλωμένο, κάτι που όπως αποδείχθηκε, λειτουργούσε ως «στρατηγική» που αύξανε τη συμπάθεια του κόσμου και ταυτόχρονα το... κασέ.

Ένας ζητιάνος... εκατομμυριούχος

Μετά τη μεταφορά του σε δομή, όπου του προσφέρθηκαν καθαρά ρούχα και η κατάλληλη φροντίδα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι άρχισαν να εξετάζουν το υπόβαθρό του. Από εκεί προέκυψε ότι η οικονομική του κατάσταση απείχε πολύ απ' την εικόνα που παρουσίαζε επί χρόνια στην αγορά.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο 50χρονος δεν ήταν άστεγος, αλλά διέθετε τρεις κατοικίες (ένα τριώροφο σπίτι, ένα διαμέρισμα που του είχε παραχωρηθεί μέσω κρατικού προγράμματος πρόνοιας και ακόμη μία απλή οικία).

Επιπλέον (ναι δεν τελειώσαμε!), είχε στην κατοχή του δύο auto-rickshaws (τα γνωστά τουκ τουκ της Ινδίας) που τα νοίκιαζε, καθώς και ένα αυτοκίνητο με μισθωμένο οδηγό, στον οποίο κατέβαλλε μηνιαίο μισθό περίπου 12.000 ρουπίες (130 δολάρια). Τέλος, κέρδιζε χιλιάδες ρουπίες ημερησίως απ' την επαιτεία και δάνειζε χρήματα σε καταστηματάρχες της αγοράς με τόκο.

«Δεν ζητιανεύω, μου δίνουν μόνοι τους»

Ο Μανγκιλάλ υποστήριξε ότι δεν ζητάει χρήματα, αλλά οι περαστικοί του τα προσφέρουν αυθόρμητα, ρίχνοντάς τα πάνω στην αυτοσχέδια, ξύλινη πλατφόρμα του. Η δήλωση αυτή έγινε καθώς η επαιτεία είναι παράνομη στην πόλη.

Οι Αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους για τυχόν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομά του, ενώ κατά την έρευνα προέκυψε ότι και άλλα μέλη της οικογένειάς του εμπλέκονται σε δραστηριότητες επαιτείας.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση του Φαίδωνα Φαίδωνος, αφού μετά την λήψη της επιστολής από την Αστυνομία, το ΥΠΕΣ προχώρησε άμεσα και έθεσε σε αργία τον ίδιο αλλά και τον δήμαρχο Λευκονοίκου.

