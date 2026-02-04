Αβέρωφ: «Ο ΠτΔ κάλεσε το ΔΝΤ να επιδιορθώσει το Κρατικό Μισθολόγιο, αλλά ο ίδιος το ξεχαρβάλωσε»

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση:

Τον Ιανουάριο του 2024, πριν ακριβώς δύο χρόνια, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την παρουσίαση του «Προγραμματισμού Διακυβέρνησης 2024» ανακοίνωσε την ανάθεση μελέτης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με σκοπό τον εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου. «Προς αντιμετώπιση μιας χρόνιας στρέβλωσης … βάσει διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων», όπως ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση με το κρατικό μισθολόγιο.

Το ΔΝΤ, αξιολόγησε την κατάσταση και κατέληξε ότι οι μέσες αποδοχές είναι ψηλές. Εντόπισαν, επίσης, μεγάλες διαφορές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και πως ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι αμείβονται κατά μέσο όρο 27% περισσότερο από τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Για αντιμετώπιση των πιο πάνω, το ΔΝΤ πρότεινε συγκεκριμένες προτάσεις προς αντιμετώπιση του προβλήματος με τη διόγκωση του κρατικού μισθολογίου:

Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ πρότεινε μια σειρά από μέτρα προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση του κρατικού μισθολογίου. Αυτά αφορούσαν την αύξηση της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να καλύπτονται θέσεις που προκύπτουν χωρίς νέες προσλήψεις, την κατάργηση θέσεων μετά την κένωση τους, τη διεύρυνση της περιόδου για προσαύξηση από ετήσια σε κάθε δύο ή τρία χρόνια, τον περιορισμό ή αναστολή της ΑΤΑ, και τη μείωση των υπερωριών.

Επιπλέον, προτάθηκε η αποσύνδεση των συνδυασμένων κλιμάκων και η μετατροπή των θέσεων προαγωγής σε πλήρωση μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας και η εκχώρηση συγκεκριμένων λειτουργιών παροχής υπηρεσιών του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα. Τελικά έκανε ακριβώς τα αντίθετα.

Όταν ανακοίνωνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την ανάθεση μελέτης για τον εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου, τον Ιανουάριο του 2024, το κόστος του κρατικού μισθολογίου ανερχόταν σε 3620 εκ. ευρώ (τέλος 2023). Έχοντας ήδη αυξηθεί κατά 451 εκ. ευρώ ή 14% από το τέλος 2022 μέχρι το τέλος 2023.

Στο τέλος του 2025, με βάση τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, το κόστος του κρατικού μισθολογίου αυξήθηκε κατά 577 εκ ευρώ και έφτασε στα 4197 εκ ευρώ. Δηλαδή 16% αύξηση σε 2 μόλις χρόνια. Ωστόσο αυτή η αύξηση φαντάζει πολύ μικρή συγκρινόμενη με το 54%, που θα φτάσει το 2028, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ίδιας της κυβέρνησης.

Με άλλα λόγια, ενώ ο Πρόεδρος αναγνώρισε το πρόβλημα με τη διόγκωση του κρατικού μισθολογίου από τις αρχές του 2024 και κάλεσε από μόνος του το ΔΝΤ να του κάνει εισηγήσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος, τις οποίες επέλεξε να αγνοήσει πλήρως με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σήμερα στην κατάσταση που το κρατικό μισθολόγιο να απειλεί τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Το χειρότερο, όμως, είναι η επιλογή της αύξησης των μισθών σήμερα να χρηματοδοτείται από τις συντάξεις του αύριο. Τι θα γίνει, όμως, αν μια ύφεση της οικονομίας περιορίσει τα δημόσια έσοδα και αυτά του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), που είναι οι εισφορές των εργαζομένων; Αν σήμερα το Κράτος δανείζεται από το πλεόνασμα του ΤΚΑ αύριο θα αναγκαστεί βίαια να περικόπτει μισθούς και συντάξεις όπως τα ζήσαμε το 2012.

Για να αποφευχθούν αυτοί οι κίνδυνοι για εργαζόμενους και τους σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους και για να μη φτάσουμε στο σημείο να απαιτηθούν από το κράτος αιματηρές περικοπές, πρότεινα να θεσπιστεί δια νόμου ότι η αύξηση στο κρατικό μισθολόγιο δεν θα υπερβαίνει τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Οτιδήποτε άλλο είναι μη βιώσιμο. Με πρώτα θύματα τους ίδιους τους εργαζόμενους.