ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία στη Χίο: Εντολή εισαγγελέα για συλληψη του Μαροκινού ως διακινητή των μεταναστών
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Εντολή εισαγγελέα για συλληψη του Μαροκινού ως διακινητή των μεταναστών

 04.02.2026 - 17:30
Τραγωδία στη Χίο: Εντολή εισαγγελέα για συλληψη του Μαροκινού ως διακινητή των μεταναστών

Την σύλληψη του Μαροκινού που επέβαινε στη λέμβο των μεταναστών, ζήτησε ο Εισαγγελέας της Χίου, ως ο διακινητής των συνολικά 25 μεταναστών που επέβαιναν στο μοιράιο σκάφος.

Ο Μαροκινός έχει αναγνωριστεί, από τους διασωθέντες μετανάστες, ότι είναι ο διακινητής που οδηγούσε το σκάφος. Σημειώνεται ότι όλοι οι μετανάστες που επέβαιναν στη λέμβο ήταν Αφγανοί.

Στελέχη του Λιμενικού τις τελευταίες ώρες έλαβαν καταθέσεις από τους διασωθέντες του ναυαγίου και με βάση αυτές ο αρμόδιος εισαγγελέας της Χίου εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Μαροκινού.

Συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή

Ελικόπτερα super Puma με θερμικές κάμερες και πλωτά μέσα «χτενίζουν» την περιοχή τόσο για τυχόν άτομα που αγνοούνται όσο και για αντικείμενα και στοιχεία που θα «φωτίσουν» τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, όσο και για το τι ακριβώς προηγήθηκε.

Λιμενικό: «Το δουλεμπορικό μας χτύπησε από το πλάι, ανετράπη και βυθίστηκε»

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με ανακοίνωσή του, περιγράφει λεπτομερώς τη συμπλοκή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο χειριστής του ταχυπλόου αρχικά δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του σκάφους του Λιμενικού «αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλοου στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ».

Κατά την ανακοίνωση «από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα».

Το φουσκωτό που προσέκρουσε στο σκάφος του λιμενικού ήταν περίπου 8 μέτρων και σε αυτό επέβαιναν τουλάχιστον 39 μετανάστες.

Η πρόσκρουση έγινε σε απόσταση 1,5 μιλίου (περίπου 2,41 χιλιόμετρα) από το Μυρσινίδι της Χίου «καθαρά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων». Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με νέες πληροφορίες κανείς από τους μετανάστες δεν φορούσε σωσίβιο.

Στους 15 οι νεκροί - Στη ΜΕΘ τρεις τραυματίες

Ο απολογισμός της σύγκρουσης, είναι 15 νεκροί και 25 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον διοικητή νοσοκομείο της Χίου, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 23 τραυματίες, 22 Αφγανοί και μία λιμενικός.

Η κατάσταση της υγείας της λιμενικού είναι καλή, ωστόσο από τους υπόλοιπους τραυματίες οι τρεις νοσηλεύονται στη ΜΕΘ.

Ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν και παιδιά ηλικίας έως 15 ετών, τα οποία νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική.

 

 

 

Επίσης, όλα τα παραπλέοντα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ώστε αν ζητηθεί από το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης. να παρέμβουν ανάλογα με τις οδηγίες του Κέντρου Επιχειρήσεων.

