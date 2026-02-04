Themasports lifenewscy
Πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στηρίζει την πρόταση μεθοδολογίας 4 σημείων του Έρχιουρμαν το ΚΚΔ

 04.02.2026 - 21:10
Στηρίζει την πρόταση μεθοδολογίας 4 σημείων του Έρχιουρμαν το ΚΚΔ

Τη στήριξη στην πρόταση μεθοδολογίας των 4 σημείων του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν εξέφρασε σε συνέντευξή του σε τηλεοπτική εκπομπή τ/κ σταθμού ο ηγέτης του Κόμματος Κοινοτικής Δικαιοσύνης Νεβτζάντ Όζκουντ.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, αναφερόμενος στο Κυπριακό είπε ότι ο Τ/κ ηγέτης ετοιμάζεται για μια νέα περίοδο για να προσφέρει στο ψευδοκράτος «μια ηγεσία που θα προάγει τη δικαιοσύνη και την ισότητα σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και να επαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις με στόχο την ομοσπονδία στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών».

Αναφερόμενος στο αίτημα για πρόωρες «εκλογές» ο κ. Όζκουντ είπε ότι είναι ένα μήνυμα στην «κυβέρνηση» να παραιτηθεί, σημειώνοντας ότι οι κατηγορίες για διαφθορά και οι «συλλήψεις» για υποθέσεις διαφθοράς αποκαλύπτουν τη σοβαρότητα της κατάστασης στο ψευδοκράτος.

«Δεν φοβούνται να χάσουν την εξουσία, φοβούνται να φυλακιστούν», είπε.

Ρώσος Πρέσβης: Μόνο οι κάτοικοι του νησιού μπορούν να λύσουν το Κυπριακό

 04.02.2026 - 20:53
Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο - Πήγε στο Δημαρχείο και πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση που αφορά τον Δήμαρχο Πάφου, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου.

