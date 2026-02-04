Στηρίζει την πρόταση μεθοδολογίας 4 σημείων του Έρχιουρμαν το ΚΚΔ

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, αναφερόμενος στο Κυπριακό είπε ότι ο Τ/κ ηγέτης ετοιμάζεται για μια νέα περίοδο για να προσφέρει στο ψευδοκράτος «μια ηγεσία που θα προάγει τη δικαιοσύνη και την ισότητα σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και να επαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις με στόχο την ομοσπονδία στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών».

Αναφερόμενος στο αίτημα για πρόωρες «εκλογές» ο κ. Όζκουντ είπε ότι είναι ένα μήνυμα στην «κυβέρνηση» να παραιτηθεί, σημειώνοντας ότι οι κατηγορίες για διαφθορά και οι «συλλήψεις» για υποθέσεις διαφθοράς αποκαλύπτουν τη σοβαρότητα της κατάστασης στο ψευδοκράτος.

«Δεν φοβούνται να χάσουν την εξουσία, φοβούνται να φυλακιστούν», είπε.