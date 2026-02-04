Νέα καταγγελία κατά εταιρείας εισαγωγής αυτοκινήτων – Πώς κινδυνεύουν οι καταναλωτές

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το άρθρο 67 του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου, η Υπηρεσία ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εκδώσει την Απόφαση με αριθμό 2025/14 (ΠΚ), ημερομηνίας 18/9/2025, σε σχέση με τις εμπορικές πρακτικές της εταιρείας ASC Japancars Imports Ltd, με την οποία διαπιστώνονται παραβάσεις του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου.

Προστίθεται ότι περαιτέρω, η Υπηρεσία έχει λάβει νέες καταγγελίες κατά της εν λόγω εταιρείας, με τα στοιχεία αυτά να έχουν διαβιβαστεί στην Αστυνομία Κύπρου για περαιτέρω διερεύνηση, καθώς ενδέχεται να σχετίζονται με πράξεις που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών και ενδεχομένως να στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα.

Συμπληρώνεται ότι για σκοπούς ενημέρωσης και πρόληψης, και με γνώμονα την προστασία των δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού, η Υπηρεσία καλεί τους καταναλωτές να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την πραγματοποίηση αγορών ή άλλων συναλλαγών με την εταιρεία ASC Japancars Imports Ltd, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την περαιτέρω επίσημη ενημέρωση του κοινού.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα συνεχίσει να ασκεί τις νόμιμες αρμοδιότητές της και να ενημερώνει υπεύθυνα το κοινό για κάθε εξέλιξη που κρίνεται αναγκαία, καταλήγει η ανακοίνωση.