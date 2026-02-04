Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΚαρκίνος στην Ευρώπη: Πόσοι ασθενείς πήραν εξιτήριο το 2023 – Τα σοκαριστικά νούμερα
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος στην Ευρώπη: Πόσοι ασθενείς πήραν εξιτήριο το 2023 – Τα σοκαριστικά νούμερα

 04.02.2026 - 23:53
Καρκίνος στην Ευρώπη: Πόσοι ασθενείς πήραν εξιτήριο το 2023 – Τα σοκαριστικά νούμερα

Σχεδόν 5 εκατ. ασθενείς με καρκίνο πήραν εξιτήριο από νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα ευρωπαϊκά στοιχεία, υπογραμμίζοντας την επιβάρυνση του συστήματος υγείας από τις αυξημένες διαγνώσεις και νοσηλείες καρκίνου. Σύμφωνα με τη Eurostat, η εικόνα που παρατηρήθηκε για την Κύπρο την κατατάσσει στη μέση της λίστας των κρατών μελών που έχουν στοιχεία για τα εξιτήρια.

Συγκεκριμένα, το 2023 καταγράφηκαν 4,9 εκατ. νοσηλευόμενων ασθενών με διάγνωση καρκίνου στα νοσοκομεία της ΕΕ. Η συχνότερη μορφή καρκίνου μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύτηκαν ήταν ο καρκίνος του παχέος εντέρου, με 554.112 εξιτήρια, που αντιστοιχούν στο 11,2% του συνόλου των νοσηλευόμενων ογκολογικών ασθενών. Ακολούθησε ο καρκίνος του πνεύμονα με 506.372 εξιτήρια στο 10,3% και ο καρκίνος του μαστού με 480.922 εξιτήρια στο 9,7%.

Σε 18 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτέλεσε την πιο συχνή διάγνωση μεταξύ των ασθενών με καρκίνο που πήραν εξιτήριο από τα νοσοκομεία.

Οι υψηλότεροι δείκτες εξιτηρίων για καρκίνο του παχέος εντέρου καταγράφηκαν στην Κροατία, με 360 ασθενείς ανά 100.000 κατοίκους, στη Λετονία με 243 και στην Αυστρία με 239 ανά 100.000 κατοίκους. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα, με 31 ασθενείς ανά 100.000 κατοίκους, στο Λουξεμβούργο με 56 και στην Ιρλανδία με 58, ενώ η Κύπρος βρίσκεται περίπου στη μέση με 109 ασθενείς ανά 100.000 κατοίκους

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη μεγάλη επιβάρυνση που εξακολουθεί να προκαλεί ο καρκίνος στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που καταγράφονται μεταξύ των κρατών-μελών ως προς τα επίπεδα νοσηλείας για συγκεκριμένες μορφές της νόσου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο βίντεο: Σάλος με Annie Alexui - Τα καρφιά για τη στάση γυναικών στην υπόθεση Φαίδωνος - Το ηχηρό μήνυμα
VIDEO: Έτσι σημειώθηκε η καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο - Ένα όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην ΑΗΚ - Όλες οι πληροφορίες
Δύσκολες ώρες για πρώην Κύπρια βουλεύτρια - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της - Δείτε φωτογραφία
Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260, εγώ πλήρωσα 118»
Σου αρέσουν τα γλυκά; Αυτό είναι το viral «ιαπωνικό τσιζκέικ» με μόλις 2 υλικά - Οι πιο νόστιμες εκδοχές του γλυκού που είναι trending στο ΤikTok

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα καταγγελία κατά εταιρείας εισαγωγής αυτοκινήτων – Πώς κινδυνεύουν οι καταναλωτές

 04.02.2026 - 22:54
Επόμενο άρθρο

Αναταραχή στην Πάφο: Η υπόθεση Φαίδωνος που συγκλονίζει την πόλη - Μάζεψε τα πράγματα του από το Δημαρχείο - Βίντεο

 04.02.2026 - 22:13
Αναταραχή στην Πάφο: Η υπόθεση Φαίδωνος που συγκλονίζει την πόλη - Μάζεψε τα πράγματα του από το Δημαρχείο - Βίντεο

Αναταραχή στην Πάφο: Η υπόθεση Φαίδωνος που συγκλονίζει την πόλη - Μάζεψε τα πράγματα του από το Δημαρχείο - Βίντεο

Σε αργία τέθηκαν οι Δήμαρχοι Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, και Λευκονοίκου, Πιερής Γυψιώτης, μετά από απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, σηματοδοτώντας καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της περιοχής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αναταραχή στην Πάφο: Η υπόθεση Φαίδωνος που συγκλονίζει την πόλη - Μάζεψε τα πράγματα του από το Δημαρχείο - Βίντεο

Αναταραχή στην Πάφο: Η υπόθεση Φαίδωνος που συγκλονίζει την πόλη - Μάζεψε τα πράγματα του από το Δημαρχείο - Βίντεο

  •  04.02.2026 - 22:13
Χαραλαμπίδου λέει ΟΧΙ σε Στεφάνου: Τι κρύβεται πίσω από τη ρήξη μετά από 15 χρόνια συνεργασίας

Χαραλαμπίδου λέει ΟΧΙ σε Στεφάνου: Τι κρύβεται πίσω από τη ρήξη μετά από 15 χρόνια συνεργασίας

  •  04.02.2026 - 22:35
Αβέρωφ: «Ο ΠτΔ κάλεσε το ΔΝΤ να επιδιορθώσει το Κρατικό Μισθολόγιο, αλλά ο ίδιος το ξεχαρβάλωσε»

Αβέρωφ: «Ο ΠτΔ κάλεσε το ΔΝΤ να επιδιορθώσει το Κρατικό Μισθολόγιο, αλλά ο ίδιος το ξεχαρβάλωσε»

  •  04.02.2026 - 16:55
Δεν μένουν στα λόγια: Θεσμική παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου

Δεν μένουν στα λόγια: Θεσμική παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου

  •  04.02.2026 - 18:14
Axios: Κατέρρευσαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Axios: Κατέρρευσαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τα πυρηνικά

  •  04.02.2026 - 20:21
Μητέρα Θανάση: Όταν βγήκαν τα ονόματα των δολοφόνων του γιου μου, γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε;

Μητέρα Θανάση: Όταν βγήκαν τα ονόματα των δολοφόνων του γιου μου, γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε;

  •  04.02.2026 - 20:15
Σκηνές χάους στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο - Βίντεο

Σκηνές χάους στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά μετά από τροχαίο - Βίντεο

  •  04.02.2026 - 19:55
Προσοχή οδηγοί: Το νέο πρόστιμο €85 σας περιμένει αν σταθμεύσετε λάθος - Λεπτομέρειες

Προσοχή οδηγοί: Το νέο πρόστιμο €85 σας περιμένει αν σταθμεύσετε λάθος - Λεπτομέρειες

  •  04.02.2026 - 18:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα