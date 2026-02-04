Καρκίνος στην Ευρώπη: Πόσοι ασθενείς πήραν εξιτήριο το 2023 – Τα σοκαριστικά νούμερα

Συγκεκριμένα, το 2023 καταγράφηκαν 4,9 εκατ. νοσηλευόμενων ασθενών με διάγνωση καρκίνου στα νοσοκομεία της ΕΕ. Η συχνότερη μορφή καρκίνου μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύτηκαν ήταν ο καρκίνος του παχέος εντέρου, με 554.112 εξιτήρια, που αντιστοιχούν στο 11,2% του συνόλου των νοσηλευόμενων ογκολογικών ασθενών. Ακολούθησε ο καρκίνος του πνεύμονα με 506.372 εξιτήρια στο 10,3% και ο καρκίνος του μαστού με 480.922 εξιτήρια στο 9,7%.

Σε 18 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτέλεσε την πιο συχνή διάγνωση μεταξύ των ασθενών με καρκίνο που πήραν εξιτήριο από τα νοσοκομεία.

Οι υψηλότεροι δείκτες εξιτηρίων για καρκίνο του παχέος εντέρου καταγράφηκαν στην Κροατία, με 360 ασθενείς ανά 100.000 κατοίκους, στη Λετονία με 243 και στην Αυστρία με 239 ανά 100.000 κατοίκους. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα, με 31 ασθενείς ανά 100.000 κατοίκους, στο Λουξεμβούργο με 56 και στην Ιρλανδία με 58, ενώ η Κύπρος βρίσκεται περίπου στη μέση με 109 ασθενείς ανά 100.000 κατοίκους

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη μεγάλη επιβάρυνση που εξακολουθεί να προκαλεί ο καρκίνος στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που καταγράφονται μεταξύ των κρατών-μελών ως προς τα επίπεδα νοσηλείας για συγκεκριμένες μορφές της νόσου.