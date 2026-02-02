Themasports lifenewscy
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wizz Air: Προσθέτει νέο προορισμό και αυξάνει συχνότητες πτήσεων τη θερινή περίοδο 2026

 02.02.2026 - 23:35
Την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης της στη Λάρνακα για τη θερινή περίοδο 2026, ανακοίνωσε η Wizz Air προσθέτοντας έναν νέο προορισμό στη Βουλγαρία και αυξάνοντας τις συχνότητες πτήσεων σε 12 υφιστάμενα δρομολόγια.

Σε ανακοίνωση της εταιρείας γίνεται επίσης λόγος για περαιτέρω ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου με την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. Ο νέος προορισμός Λάρνακα – Βάρνα (Βουλγαρία) θα εξυπηρετείται με τρεις πτήσεις την εβδομάδα, από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 17 Ιουνίου 2026.

Περαιτέρω η Wizz Air αυξάνει τις συχνότητες πτήσεων από τη Λάρνακα στα δρομολόγια για Πράγα, Τσεχία από 4 σε 5 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Άμπου Ντάμπι, HAE από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Ράντομ, Πολωνία από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Λονδίνο Gatwick, Ηνωμένο Βασίλειο από 4 σε 7 πτήσεις εβδομαδιαίως (καθημερινές πτήσεις), για Κλουζ-Ναπόκα, Ρουμανία από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Βουκουρέστι, Ρουμανία από 7 σε 8 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Βρότσλαβ, Πολωνία από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Ιάσιο, Ρουμανία από 5 σε 6 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Κουτάισι, Γεωργία από 7 σε 8 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Βουδαπέστη, Ουγγαρία από 9 σε 10 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Κατοβίτσε, Πολωνία από 3 σε 4 πτήσεις εβδομαδιαίως και για Γερεβάν, Αρμενία από 14 σε 15 πτήσεις εβδομαδιαίως

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Με μειωμένη παρουσία μελών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, η οποία είχε αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα λόγω των εξελίξεων που αφορούν τον Δήμαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος.

