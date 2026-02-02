Wizz Air: Προσθέτει νέο προορισμό και αυξάνει συχνότητες πτήσεων τη θερινή περίοδο 2026

Σε ανακοίνωση της εταιρείας γίνεται επίσης λόγος για περαιτέρω ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου με την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. Ο νέος προορισμός Λάρνακα – Βάρνα (Βουλγαρία) θα εξυπηρετείται με τρεις πτήσεις την εβδομάδα, από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 17 Ιουνίου 2026.

Περαιτέρω η Wizz Air αυξάνει τις συχνότητες πτήσεων από τη Λάρνακα στα δρομολόγια για Πράγα, Τσεχία από 4 σε 5 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Άμπου Ντάμπι, HAE από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Ράντομ, Πολωνία από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Λονδίνο Gatwick, Ηνωμένο Βασίλειο από 4 σε 7 πτήσεις εβδομαδιαίως (καθημερινές πτήσεις), για Κλουζ-Ναπόκα, Ρουμανία από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Βουκουρέστι, Ρουμανία από 7 σε 8 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Βρότσλαβ, Πολωνία από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Ιάσιο, Ρουμανία από 5 σε 6 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Κουτάισι, Γεωργία από 7 σε 8 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Βουδαπέστη, Ουγγαρία από 9 σε 10 πτήσεις εβδομαδιαίως, για Κατοβίτσε, Πολωνία από 3 σε 4 πτήσεις εβδομαδιαίως και για Γερεβάν, Αρμενία από 14 σε 15 πτήσεις εβδομαδιαίως

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ